ПАСЕ назвала Россию «оккупирующей державой»

Страсбург, Франция, , 00:43 — REGNUM Призыв к Москве прекратить финансировать и оказывать военную поддержку «незаконным вооруженным группам» в ДНР и ЛНР прозвучал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщили в пресс-службе организации.

23 января в Страсбурге состоялось заседание ПАСЕ, на котором была принята резолюция по итогам доклада «Гуманитарные последствия войны на Украине».

«Принятый текст призывает российские власти прекратить всякую финансовую и военную поддержку незаконным вооруженным группам в Донецкой и Луганской областях, отстаивать все свои обязательства по применимому международному праву как оккупирующей державе и обеспечивать соблюдение прав человека и безопасность всех, проживающих в оккупированном Крыму, и обеспечить беспрепятственный доступ к аннексированному Крыму международным организациям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ПАСЕ «встревожена гуманитарной ситуацией, которая является следствием продолжающейся российской войны против Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также оккупации и попытки присоединения Крыма к РФ».

Напомним, в Страсбурге началась очередная сессия ПАСЕ. Россия — член ассамблеи, но уже третий год полноценно не участвует в ее заседаниях «из-за Крыма»: Москва лишена права голоса. От России в форме резолюций требуют «вывода войск с Украины».

23 января в ПАСЕ литовским депутатом Эгидиусом Варейкисом был зачитан доклад «Гуманитарные последствия войны на Украине» с осуждением российской политики в Крыму и Донбассе.

Член Совфеда Константин Косачев заявил, что российские представители, принимающие участие в заседании специальной комиссии в ходе парламентской сессии ПАСЕ, завалены просьбами о встрече.

«С нами хотят встретиться все. Российского участия в дискуссиях здесь заждались», — сказал Косачев. — Из тех бесед, что у нас здесь состоялись, следует, что украинская агрессивность и настойчивость использовать трибуну ПАСЕ в сугубо собственных, а не общеевропейских целях надоела и ничего, кроме раздражения, не вызывает».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») заявил, что ни одна из резолюций ПАСЕ по Крыму никогда не будет исполнена. По поводу взносов, которых ждали в Страсбурге от России, Толстой отметил следующее:

«Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим».

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