Дети на шесте – спорт или «грязные танцы»? Скандал в Татарии

Набережные Челны, Татария, , 11:20 — REGNUM Новый скандал, связанный с образованием детей, но на этот раз во внеучебное время, набирает обороты в Татарии. Фото детей из танцевальной студии в Набережных Челнах, где несовершеннолетних обучают танцам на шесте, облетело соцсети и вызвало бурную реакцию родительского сообщества. Мнения разделились. Одни считают, что те, кто хочет увидеть грязь, где угодно ее увидят, и в занятия нет ничего предосудительного, а другие же осуждают подобные взрослые уроки для маленьких девочек и удивляются тому, что «в головах у родителей этих детей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Накануне в крупной нижнекамской группе в соцсетях появилось фото девочки лет 10, висящей на шесте, и комментарий возмущённого горожанина на то, что одна из городских студий обучает детей подобным «грязным танцам». На уроки приглашают девочек с пяти лет. Мужчина был возмущён, дискуссия вокруг темы развилась бурная и вышла за пределы соцсетей. 23 января 2018 года ряд крупных казанских СМИ опубликовали эту историю.

В комментариях изданию «Вечерняя Казань» руководитель одной из студий Казани, где также преподают занятия на пилоне, Виктория Ванчина отметила, что «родители приводят детей, чтобы исправить им осанку, подкачать спину, живот», и добавила, что пилон «является таким же спортивным снарядом, как и брусья, трапеция», а сам «Pole dance — это вид спортивной воздушной акробатики» и «связывать эти занятия со стриптизом или развратом — пережиток прошлого».

Второй день подряд родительское сообщество республики бурлит, разделившись на два лагеря.

«При желании порнографию можно увидеть в любом виде спорта. То, что шест у Вас лично ассоциируется со стриптизом говорит только о Вашем личном восприятии и не более», «Все-таки акробатика, и учат не танцу, а именно акробатические элементы. И это довольно таки сложно», «Если видеть что-то пошлое в фото девочек, то тогда фигурное катание и художественную гимнастику стоит совсем запретить, а то там такооооееее…», «Это спорт, не более», «Мне кажется, если видится пошлое и развратное в этом, то это уже педофилией попахивает», «Шест тут прежде всего спортинвентарь, так же как и брусья, кольца и канат», — говорят сторонники того, что в занятиях нет никакой крамолы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«В каждом виде спорта есть движения, набор квалификационных элементов и упражнений, которые у вас лично почему-то ассоциируются с сексом и порнографией. Чтобы станцевать танец на пилоне, требуется хорошая физическая подготовка, растяжка, выносливость. Девочки, которые занимаются танцами (в том числе и на пилоне) имеют отличную осанку, координацию движения и прекрасную физическую форму. Кстати, для справки, раньше вальс тоже считали верхом вульгарности, а танго практически порнографией», — отмечает Светлана С.

Оппоненты им возражают: «Скромность нынче не в моде… куда катится мир…», «Ужас. Ситуация на грани…», «Родителей на лечение к психологу», «Во всяком случае с мозгами что-то не то у родителей… или с воспитанием…», «Порнография, судя по фото, имеет место быть. Организаторов надо привлекать», «Танцы на пилоне не для детей! Фото просто шокируют!», «Какие они гимнастки? Вы себя слышите? Перечитываете свои слова? Это танцовщицы! Танец у шеста зародился в индустрии развлечений! Развлечений для взрослых!».

«Предлагаю ещё одну идею для раннего развития детей «Школа юного карманника». И не надо этих «пошлых» ассоциаций — это всего лишь для развития мелкой моторики рук! Не так ли?» — возмутился один из участников дискуссии.

Интересное мнение высказал ещё один житель республики: «Противники «пилонов для детей» не меньше вашего за физическое развитие детей, а может быть и поболее вашего! Для физического развития детей необязательно использовать имеющие одиозный шлейф виды спорта. Видов спорта, не участвовавших в сексуальном контексте, не перечесть. Что же вас всех тянет туда, где можно заявить о своей «продвинутости». Ведь та же гимнастика, так уж сложилось, не имеет такой сомнительной репутации».

«Был уже скандал с этими танцами на шесте. И тогда Федерация спорта высказалась и о форме одежды, и о позах детей. И снова здорово. А родители куда смотрят?» — удивилась Таисия Е.

Напомним, схожая история уже происходила в России. В октябре 2016 года в Ставрополе произошёл скандал — в чемпионате по шестовой акробатике (pole dance) приняли участие девочки от шести до 12 лет.

Тогда детский уполномоченный Ставропольского края Светлана Адаменко высказалась отрицательно по вопросу участия детей в этом виде спорта.

«Пилон — колоссальная нагрузка, которой несформировавшийся детский организм может просто не выдержать. С морально-этической точки зрения танцы на пилоне также не то, что сформирует у девочек будущую женственность и красоту. По факту участия детей в этом чемпионате мы проведём соответствующую проверку», — заявила тогда в комментариях «Комсомольской правде» омбудсмен.

А российская Федерация спорта на пилоне и воркаута открестилась от этого конкурса, заявив, что «дети в таком возрасте могут выполнять на пилоне только акробатические упражнения», а «девочки должны быть одеты как в спортивной гимнастике — в невызывающие закрытые купальники, без каблуков и какого-либо макияжа».