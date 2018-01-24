Анкара, 24 января, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Турция намерена очистить от террористов всю свою границу с Сирией, заявил 24 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haberturk.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Начиная с Манбиджа и на протяжении всей нашей границы мы полностью очистим регион от террористов, обеспечив нашу безопасность», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что при операции «Оливковая ветвь» в Африне потери противника достигли 268 человек, число погибших в рядах вооруженных сил Турции и сирийской оппозиции составили 7−8 человек.

Читайте также: В Турции начались задержания из-за постов в поддержку курдов

Напомним, 20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии, целью которой является недопущение создания «террористической армии» из курдских вооруженных формирований на турецко-сирийской границе.

22 января Эрдоган заявил, что Турция не прекратит боевые действия и возьмет под контроль Африн так же, как это было в случае с сирийскими городами Джераблус, Эль-Раи и Эль-Баб.

А также: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Африне