Улан-Удэ, 20 января, 2018, 16:27 — ИА Регнум. После бойни в улан-удэнской школе №5 во всех школах республики появятся ответственные за обеспечение пропускного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов

Сегодня, 20 января, в правительстве Бурятии состоялось заседание комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы региона Алексея Цыденова. Комментируя произошедшее, Цыденов подчеркнул, что в обществе в целом складывается довольно сложная ситуация.

«Компьютерные игры, социальные сети, где общаются подростки, доступность разных ресурсов с провоцирующим контентом влияет на детей. Поэтому работа по предупреждению и профилактике особенно важна. Мы приняли решение усилить психологическую помощь в школах. 100 процентов школ республики в ближайшее время должны быть укомплектованы психологами. Если это большие школы, то штатными психологами, если небольшие, то приходящими — закрепленными, которые будут работать на постоянной основе», — сказал руководитель республики.

Кроме того, в каждой школе теперь будет находиться человек, ответственный за обеспечение пропускного режима.

«Это либо частное охранное предприятие, либо штатная единица в школе. Мы дополнительно отработаем и порядок информационного взаимодействия, порядок реагирования в случае выявления в школах подозрительной активности, или прямой агрессии. Это будут или тревожные кнопки, или другие каналы связи. Средства на эти мероприятия пока будут выделяться из республиканского бюджета», — уточнил Цыденов.

Он обратил внимание на то, что агрессия у ребёнка возникает в первую очередь из-за проблем в семье:

«Будем обращать на это внимание учителей, а также проводить работу с родителями».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, утром 19 января девятиклассник напал с топором на семиклассников в школе №5, расположенной в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ. После этого подросток поджёг учебное помещение. Нападавший был задержан и госпитализирован после попытки суицида. В результате нападения пострадали семь человек, в том числе сам нападавший и педагог.

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20 января в правительстве Бурятии сообщили, что пострадавшие находятся на лечении в больнице скорой медицинской помощи. Состояние одной из школьниц оценивается как тяжёлое, она в коме на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Для её лечения привлечены нейрохирург и нейрореаниматолог из Санкт-Петербурга.

Ещё одну пострадавшую девочку сегодня прооперировали. У остальных состояние стабилизировалось. По словам министра здравоохранения Бурятии Дамбинимы Самбуева, все реабилитационные мероприятия и другие медицинские манипуляции будут проведены за счёт бюджетных средств.

Тем временем жители Бурятии продолжают обсуждать ЧП в школе №5 в социальный сетях.

«Когда изнашиваются водопроводные или канализационные трубы, происходит прорыв, и кипяток или испражнения растекаются по всей улице. Когда изнашивается машина, она встает колом и отказывается заводиться и вообще что-либо делать. Когда изнашиваются нормы морали и нравственности, законы поведения и чести в обществе, пацаны, у которых вся жизнь ещё впереди, приходят в родную школу и убивают всех подряд, включая своих учителей, девчонок, маленьких детей», — написал на своей странице в Facebook житель Улан-Удэ, экономист Алдар Бадмаев.

По его словам, даже маленькая собака, если её загнать в угол, будет драться, а «если подростка загнать в угол, то он возьмётся за оружие, как герои боевиков и персонажи компьютерных шутеров, и будет вести себя также, потому что у него нет другой лучшей модели поведения в современной России».

«Самое важное не деньги, не карьера, не машины… Самое важное — это наши дети. Я уверен, что именно об этом сейчас думают родители всех детей, участвовавших в трагическом инциденте в Сосновом Бору. И думаю, что они сейчас больше всего в жизни хотели бы отмотать последние дни и месяцы своей жизни, чтобы исправить то, что они сами сделали или не сделали…» — резюмировал улан-удэнец.

По мнению жителя Бурятии Алексея Гыргенова, властям нужно обратить более пристальное внимание на учителей:

«Зарплату учителям надо повысить! Сделать эту профессию одной из самых высокооплачиваемых! Вводить в школы помимо стандартного образования так называемое информальное образование».

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Напомним, по одной из существующих на сегодняшний день версий, бойня в улан-удэнской школе может быть связана с поножовщиной в школе Перми, произошедшей 15 января. Там двое подростков напали на младшеклассников и ранили педагога.

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