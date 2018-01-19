«Не приходи завтра в школу»: подробности ЧП в Бурятии

Улан-Удэ, , 09:19 — REGNUM Информация о нападении в одной из улан-удэнских школ, произошедшем 19 января, потрясла жителей Бурятии. Они продолжают искать подробности ЧП, параллельно обсуждая случившееся в соцсетях. В частности, в информационном пространстве Бурятии появилась версия, что некоторых учеников могли предупредить заранее о готовящемся в школе нападении.

По словам родственницы одного из школьников, взволнованные родители начали пересылать друг другу сообщения в вайбере.

«Выяснилось, что дети, возможно, могли знать о готовящемся нападении заранее. Так, одна из родительниц со слов дочери написала, что якобы к девочке накануне подошёл ученик старших классов и сказал: «Не приходи завтра в школу — будет мясо», — пишет«Информ Полис online».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ. В Следственном комитете РФ уточнили, что он подозревается в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.

В СКР проинформировали, что утром 19 января девятиклассник напал на учеников седьмого класса с топором, а затем поджёг учебное помещение. Обстоятельства ЧП выясняются, подозреваемый подросток задержан.

По информации республиканского правительства, в больнице находятся четверо пострадавших, в том числе трое учеников седьмого класса.

«Усилены меры безопасности в учебных заведения Республики Бурятия, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении региональных властей.

Глава Бурятии Алексей Цыденов прервал свой визит в Монголию и в данный момент в срочном порядке возвращается в Улан-Удэ. На месте происшествия работает заместитель председателя правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской и другие.

Также стоит напомнить, что в январе текущего года произошло вооружённое нападение в пермской школе №127. 15 января двое подростков напали на учеников младших классов и сильно ранили учительницу. Из пермской школы с ножевыми ранениями были госпитализированы девять детей и педагог. Обвиняемые в преступлении подростки также доставлены в больницу.

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По словам депутата Народного Хурала Бурятии от КПРФ Баира Цыренова, пока сложно сказать, связано ли нападение в бурятской школе с инцидентом, произошедшим в Перми.

«ЧП в Бурятии очень напоминает инциденты, которые распространены в американских школах. Причиной происшествия в Улан-Удэ, возможно, послужила общая социальная неустроенность. Также мог повлиять современный информационный фон, где очень много негатива. Но это всё пока на уровне догадок, разобраться в причинах должно следствие. Связано ли нападение в бурятской школе с инцидентом, произошедшим в Перми, сказать сложно. Вряд ли это можно считать какими-то объединёнными акциями. Но в целом оба этих случая показывают, что в обществе существует огромная социальная проблема. Повышается агрессия в обществе, среди детей. Да и информационное поле не способствует позитивному настроению — сообщения о войнах, конфликтах, нападениях поступают ежедневно. Криминогенная обстановка в России, и в Бурятии в частности, высокая. Много бытового насилия и так далее. Это говорит о том, что люди не видят способов решения своих проблем в цивилизованном формате. Можно также предположить, что ученик готовился к этой акции заранее. Возможно, у подростка проблемы с психикой. Но в любом случае, как говорится, во всех проблемах детей виноваты взрослые», — сказал парламентарий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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