Москва, 19 января, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Четырехэтажный жилой дом, расположенный на Новинском бульваре в Москве, так называемый Дом Плевако признан выявленным объектом культурного наследия, сообщается на портале мэра Москвы.

Mos.ru Дом Плевако

Дом Плевако был построен в 1905 году в стиле северного модерна по проекту архитектора Петра Микини.

Фасады доходного дома адвоката Федора Плевако украшают панно из майолики (разновидность керамики), а также изразцы, выполненные по эскизам Михаила Врубеля.

Керамическая плитка была изготовлена в Абрамцевской гончарной мастерской, принадлежащей меценату и промышленнику Савве Мамонтову.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, дом примечателен тем, что полностью сохранил свою планировку и уникальный декор фасада.

«Дом украшают барельефы с человеческими фигурами и ветвями растений. Огромные консоли необычной формы, которые поддерживают балконы, не имеют аналогов в Москве», — отметил он.

Дом Плевако в будущем может быть включен в список объектов культурного наследия. Это произойдет после прохождения историко-культурной экспертизы.

До вынесения решения здание будет находиться под охраной государства.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в список выявленных объектов культурного наследия был включен памятник конструктивизма — жилой дом Сахаротреста, построенный в 30-х годах ХХ века.

В ноябре 2017 года в Москве памятником культурного наследия было признано Миусское трамвайное депо.

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