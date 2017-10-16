Что делают с историческими фасадами Москвы? Пустота за кустарной отделкой

Москва, , 14:20 — REGNUM В центре Москвы отремонтированы фасады более 700 зданий, в том числе домов, имеющих статус объектов культурного наследия, сообщается на официальном сайте мэрии Москвы. Тем не менее, как корреспонденту ИА REGNUM заявил историк архитектуры, генеральный секретарь Docomomo России Николай Васильев, ремонт памятников архитектуры в столице часто проводится поверхностно, а также с нарушением законодательных норм. Кроме того, в столице есть здания, которые нуждаются в срочной реставрации не только фасадов, но и всей структуры.

«К счастью, фасады в Москве стали лучше смотреться, но это касается только центральных районов. В последние годы, за то время, что существует программа, под ремонт фасадов попали даже те дома, которые являлись памятниками архитектуры, точнее, объектами культурного наследия. Занимались ремонтом рабочие, которые не понимали в реставрации ничего, не имели регистрационных лицензий, некоторые вещи были формально приведены в порядок: отштукатурены, подкрашены, но сам памятник страдал от того, как именно проводились работы. Это большая проблема. Например, знаменитый дом архитектора Г.И. Макаева в Подсосенском переулке. Таких домов сотни», — отметил Васильев.

По мнению историка, необходимо чётко разграничивать понятия: ремонт рядовой застройки, который можно проводить в рамках обновления фасада, и реставрация объектов культурного наследия, которую должны проводить с экспертизой, с подрядчиком, имеющим лицензию на производство подобных работ. Особое значение нужно уделять зданиям, которые нуждаются в срочной реставрации.

«В первую очередь, это Шуховская башня, которую подпёрли 2 года назад подпорками, и с тех пор всё закончилось. Это очень плохо, потому что, конечно, считается, что не упадёт, но ржаветь она продолжает. Дом с писателями в Плотниковом переулке, он в катастрофическом состоянии, и нужно, чтобы что-то произошло или частный инвестор дал денег», — подчеркнул историк.

Васильев также отметил, что некоторые дома, имеющие историческую ценность, попали под снос в программу реновации. В данный момент идёт попытка спасти дома, диалог ведётся совместно с Мосгорнаследием и мэрией Москвы.

«Бывший центр района Перово, построенный в 40-е годы, он попал, причём не целиком. Квартал «Будёновский поселок», один из самых сохранных конструктивистских рабочих поселков, там три дома попало, причём ансамбль при этом нарушается, и случайной выборкой не может быть реновации в середине квартала», — подчеркнул он.

Добавим, ремонтные работы проводятся в рамках программы городского благоустройства. Среди зданий, которые являются объектами культурного наследия, под обновление попали фасады знаменитых особняков и усадеб. Это фасады палат бояр Романовых XVI—XVII веков (улица Варварка, дом 10), а также доходного дома братьев Бочаровых (Гоголевский бульвар, дом 21), построенного в 1903 году в стиле модерн, и театрального флигеля усадьбы Алексеевых (улица Садовая-Черногрязская, дом 8, строение 2). В порядок также привели фасады зданий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Орликов переулок, дом 1, корпус 11), Международного информационного агентства «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, дом 4), украшенный лепниной и статуями фасад жилого многоквартирного дома на Садовой-Каретной улице (дома 4−6).

«Cпециалисты провели исследования, в результате которых были определены участки с трещинами, сколами и утраченными декоративными элементами. Именно на них деликатно и точечно проводили работы. Если фасад нуждался в капитальном ремонте, то его очищали от старых слоёв растрескавшейся краски, заново штукатурили и красили в соответствии с колористическим паспортом здания», — сообщили в комплексе городского хозяйства города Москвы.

К ремонту фасадов домов со статусом объектов культурного наследия предъявляются особые требования. Сначала разрабатывается проект ремонта каждого фасада, который утверждают в Мосгорнаследии.

«Проект ремонта каждого дома со статусом ОКН изучали и согласовывали вместе с документами на выдачу разрешения подрядной организации, которая проводит работы. Реставраторы осуществляли авторский надзор и научное руководство при проведении ремонта объектов культурного наследия. Главное условие — работы не должны изменить исторический облик здания», — отметил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Добавим, в рамках городского благоустройства отремонтированы фасады 750 зданий на центральных улицах столицы. 258 из них являются объектами культурного наследия — это старинные дома, особняки и городские усадьбы XVIII—XX веков. Здания находятся на первой линии улиц и создают архитектурный облик города. Среди них палаты бояр Романовых, театральный флигель усадьбы Алексеевых и доходный дом братьев Бочаровых. Всего в 2017 году должны отремонтировать фасады 830 зданий в центре Москвы. До конца 2017 года продолжится ремонт фасадов еще 80 домов, они располагаются в Соймоновском проезде и на Пречистенской набережной.

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