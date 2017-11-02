Миусское трамвайное депо в Москве признали объектом культурного наследия

Москва, , 17:34 — REGNUM Миусское трамвайное депо в Москве признали памятником культурного наследия, сообщили 2 ноября на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил историк архитектуры, генеральный секретарь Docomomo России Николай Васильев, передача Миусского трамвайного парка под объект культурного наследия накладывает более строгие требования к его использованию. Содержать памятник будет необходимо согласно предмету охраны. Он отметил, что в данный момент много объектов по Москве не занесено в перечень культурных памятников. В частности, это связано с непродуманной системой подачи заявок на утверждение соответствующего статуса.

«Любой гражданин, который считает, что здание должно попасть под объект культурного наследия, подаёт заявление в региональный орган охранного наследия, они принимают заявку, потом аттестованный эксперт принимает решение. Это не самая отработанная процедура, иногда за раз приносят десятки таких заявок. Например, при Валерии Шевчуке (бывший председатель Москомнаследия), лет 6−7 назад встречались заявки, которые были поданы в 1975 году, и они до сих пор не рассмотрены. Выгоднее всем, чтобы процесс пошёл быстрее. Хотя по закону, если заявление принято, к объекту уже нужно относиться как к памятнику, — подчеркнул Николай Васильев.

Он отметил, что важно принять не все заявки сразу, а выделить именно объекты охраны. Промышленные объекты начала 20 века практически все сейчас находятся под охраной. Археологические объекты также, как правило, занесены, кроме тех, что пострадали в ходе реализации программы «Моя улица». Однако многие из тех построек, которым более 40 лет, до сих пор не входят в список культурного наследия, хотя по закону имеют право. Например, такие уникальные постройки времён Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева, как Дворец пионеров, поздние павильоны ВДНХ, некоторые станции метро.

«Транспортная культура требует отдельного отношения. В первую очередь, это самая старая трамвайная остановка на Красностуденческом проезде. Также стоит реставрировать гаражи. Например, гараж «Интуриста» в Марьиной роще или гараж Госплана 1936 года на Авиамоторной улице. Он числится памятником архитектуры, но там ничего не происходит, нет владельца, не проводят работ. Есть ещё гараж на Новорязанской улице, оттуда съехал Мосгортранс, там был автобусный парк, его собирались приспособить под супермаркет. Потом хотели сделать музей городского транспорта», — отметил Васильев.

Добавим, по словам руководителя департамент культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, реставрационные работы в Миусском трамвайном депо будут проводиться за счёт привлечения частных инвестиций и должны завершиться в апреле 2019 года. Для этого депо передали в долгосрочную аренду посредством открытого аукциона. В число охраняемых объектов вошло пять зданий на территории депо (административно-жилой корпус, большой вагонный сарай, мастерская, вагонный сарай с котельной, кладовая с проходной), а также ограда вокруг трамвайного парка.

Отметим, как на заседании Мосгордумы об изменении бюджета 2017 года и плановых расходах 2018−2019 годов заявляла депутат Елена Шувалова (КПРФ), ранее у департамента транспорта не нашлось несколько десятков миллионов рублей на то, чтобы отреставрировать Миусское трамвайное депо. При этом ежегодно на развитие транспортной системы в городе Москве из бюджета выделяют более 500 млрд рублей.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по заявлениям экспертов, реставрация памятников архитектуры в Москве зачастую проходит поверхностно и с нарушением действующего законодательства.

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