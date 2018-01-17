Красноярск, 17 января, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Государственный долг Красноярского края по состоянию на 1 января 2018 года составляет 99,6 млрд рублей (95,9 млрд по состоянию на 01.01.17 г. ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минфине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

В том числе из этой суммы чуть более 64 млрд рублей — государственные ценные бумаги края; почти 24,3 млрд — бюджетные кредиты (25 млрд на 01.01.17 г. ); 11,1 млрд рублей — кредиты коммерческих банков (10 млрд на 01.01.17); государственные гарантии Красноярского края — 186 305,0 тыс. рублей; иные государственные долговые обязательства (поручительства) региона — 3 234,7 тыс. рублей.

По состоянию на 1 декабря 2017 года, по данным Минфина РФ, госдолг края составлял 97 843 835,51 526 рублей (97,8 млрд — если округлить).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2017 года врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил, что к концу 2017 года госдолг региона может составить 100 млрд рублей. Он подчеркнул, что это обстоятельство не радует, но и драматизировать его не стоит.

«Справедливости ради надо сказать, что драматизировать это не стоит. Поскольку и зарабатывает край немало (около 200 млрд в год), и по отношению размера госдолга к налоговым и неналоговым поступлениям мы числимся в середняках — 46-я позиция», — сказал Усс.

Читайте также: Лидерство со знаком минус: госдолг Красноярского края стремится к 100 млрд

Директор Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета Евгения Бухарова также подчёркивает, что населению края не стоит слишком беспокоиться из-за такой внушительной суммы госдолга.

«Я считаю, что населению не стоит бояться такой внушительной суммы госдолга. Хотя, конечно, она не выглядит оптимистично. Однако на благосостоянии жителей Красноярского края эта цифра не скажется. Хотелось бы отметить, что заимствования осуществлялись ровно для того, чтобы в полной мере выполнить все обязательства перед населением. Таких сигналов, что госдолг повлияет на выполнение социальных обязательств, нет», — сказала она в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Между тем, согласно заключению Счетной палаты Красноярского края на проект закона «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов», по итогам восьми месяцев 2017 года регион занимал второе место по абсолютному значению государственного долга (95 855,3 млн рублей) среди субъектов РФ, уступая только Краснодарскому краю.

Напомним, 30 ноября 2017 года на сессии Заксобрания красноярские депутаты приняли во втором чтении проект краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Основные характеристики главного финансового документа края следующие: прогнозируемый общий объём доходов — 217 485 654,3 тыс. рублей; расходы — 232 329 783,8 тыс. рублей; дефицит краевого бюджета — 14 844 129,5 тыс. рублей.

Согласно информации из путеводителя по бюджету Красноярского края-2018 о структуре расходов краевого бюджета, на образование в 2018 году предусмотрено 51,2 млрд рублей (51,4 в 2017 году); на здравоохранение (с учётом ФОМС) — 46,7 млрд (36,7 млрд в 2017 году); на социальную политику — 56,6 млрд (56,7 млрд); на физкультуру и спорт — 11,9 млрд (13,1 млрд); на культуру, кинематографию и СМИ — 4,6 млрд (4,3 млрд). Обслуживание госдолга в 2018 году обойдется в 7,9 млрд (7,2 млрд в 2017 году). Интересна и такая статья расходов, как «Общегосударственные вопросы». Так, на функционирование губернатора, правительства, Заксобрания края в 2018 году предусмотрено 0,8 млрд рублей (0,9 млрд в 2017-м), на проведение выборов и референдумов — 0,5 млрд рублей (0,1 млрд в 2017 году).

Что касается XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, согласно путеводителю, общий бюджет Универсиады на 2015—2019 годы — 64,1 млрд рублей. В том числе 41,3 млрд рублей — средства федерального бюджета; 22,8 млрд — средства краевого бюджета. Львиная доля расходов предусмотрена на спортивные объекты — 22,8 млрд рублей.

Универсиада 2019 года состоится в Красноярске в марте 2019 года. Планируется, что в ней примут участие более 3 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 73 комплекта наград в 11 видах спорта.

Читайте также: Щепки летят: ради Универсиады Красноярск пожертвует деревьями

Стоит также напомнить, что с 1 января 2018 года в России начала действовать семилетняя программа реструктуризации долгов субъектов РФ перед федеральным бюджетом. Она проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина и будет длиться минимум до 2024 года включительно. В 2018 и 2019 годах регионам нужно будет выплачивать только 5% от общей суммы задолженности перед федеральным бюджетом. В 2020 году ставка увеличится до 10%, в последние четыре года программы — вырастет до 20%. Регионы, которые продемонстрируют в 2018—2019 годах рост доходов темпами выше инфляции, смогут рассчитывать на ещё более льготные условия. Для них программа реструктуризации продлится не семь, а 12 лет — до 2029 года.

Читайте также: В РФ вводится программа реструктуризации долгов регионов

На вопрос, участвует ли Красноярский край в программе реструктуризации долгов субъектов РФ, в минфине региона обещали ответить позже.