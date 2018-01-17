Щепки летят: ради Универсиады Красноярск пожертвует деревьями

Красноярск, , 06:44 — REGNUM За 2017 год власти Красноярска в рамках подготовки к Универсиаде-2019 выдали разрешения на вырубку 10 831 дерева и кустарника (3100 — кустарники, остальное — деревья). Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Красноярска.

Однако в департаменте заверили, что Универсиада не лишит город деревьев.

«По законодательству у нас за одно срубленное дерево или кустарник застройщик должен высадить два в качестве компенсационных посадок. Так как объекты Универсиады — это объекты, которые строятся не один год, то компенсационные посадки за все снесенные при строительстве объектов Универсиады деревья должны быть закончены к концу 2018 года. На сегодняшний день уже высажено: в 2016 году — 2 824 дерева и кустарника, в 2017 году — 13 983 дерева и кустарника. В планах компенсационных посадок еще 71,8 тыс. деревьев и кустарников. Кроме того, в городе действует и программа комплексного озеленения. В её рамках в этом году в Красноярске появятся 12 тысяч крупномерных деревьев. Что касается компенсационных посадок, они высаживаются не за счёт бюджета города, а за счёт застройщиков, возводящих объекты Универсиады, для чего, собственно, и сносят зелёные насаждения», — резюмировали в департаменте.

Напомним, председатель Общественной экологической палаты Гражданской ассамблеи Красноярского края Александр Колотов утверждает, что в Красноярске в настоящее время происходит массовый единовременный снос зелёных насаждений. По его словам, в 2016 году инициативная группа провела неофициальные расчёты, проверив выделенные под строительство объектов Универсиады участки. Проверяющие пришли к выводу, что под вырубку попадают около 116 тысяч деревьев. Колотов также отметил, что власти ранее официально заявляли о сносе 35 тысяч насаждений.

«Универсиада ещё не началась, но её негативное воздействие на окружающую среду уже ощутимо: такого массового единовременного сноса зелёных насаждений Красноярск, я думаю, не переживал за всю свою почти четырёхсотлетнюю историю», — сказал эколог.

Добавим, для Красноярска вопросы экологии остаются весьма болезненными. В 2017 году горожане дважды выходили на митинги «За чистое небо». Они жалуются, что над городом периодически зависает едкий смог. Красноярцы также рассказывают, что иногда даже видят, чем дышат.

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Напомним, 15 января 2018 года мэр Красноярска Сергей Ерёмин сообщил о том, что в текущем году в городе планируют высадить 12 тысяч деревьев. Градоначальник заявил, что «деревья должны стать своеобразным экологическим фильтром внутри города».

Универсиада состоится в Красноярске в 2019 году. Планируется, что в ней примут участие более 3 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 73 комплекта наград в 11 видах спорта. В ноябре 2017 года красноярские массмедиа сообщили о том, что в 2018 и 2019 годах на подготовку к Универсиаде направят 30,4 млрд рублей (17,9 млрд из федерального бюджета, 13 млрд — из краевого).

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