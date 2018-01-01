В РФ вводится программа реструктуризации долгов регионов

Москва, , 02:18 — REGNUM Семилетняя программа реструктуризации долгов субъектов РФ перед федеральным бюджетом начинает свое действие сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Программа проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина и будет длиться минимум до 2024 года включительно. Так, в 2018 и 2019 годах регионам нужно будет выплачивать только 5% от общей суммы задолженности перед федеральным бюджетом. В 2020 году ставка увеличится до 10%, а затем — в последние четыре года программы — вырастет до 20%. По мнению президента, такой график позволит регионам высвободить порядка 428 млрд рублей уже к 2020 году.

Между тем, согласно программе реструктуризации, те регионы, которые продемонстрируют в 2018—2019 годах рост доходов темпами, выше инфляции, смогут рассчитывать еще на более льготные условия. Так, программа реструктуризации для них продлится не семь, а 12 лет — до 2029 года.

В связи с запуском программы реструктуризации, в РФ временно отменяется выдача бюджетных кредитов регионам — они не будут выдаваться в 2018—2019 годах. Между тем, в федеральном бюджете на 2018−2020 годы трехсторонняя комиссия Госдумы, Совета Федерации и правительства смогла распределить более 100 млрд рублей в качестве дотаций на сбалансированность. Эти средства уйдут в бюджеты 73 регионов РФ. Основной объем дотаций пойдет на повышение зарплат работников бюджетной сферы в 2018 году в связи с указом президента РФ.

Кроме того, закон о госбюджете на 2018 год выделает порядка 804,3 млрд рублей в виде межбюджетных трансфертов. Из них 645,1 млрд рублей уйдет на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, еще 48,7 млрд рублей будут направлены в регионы в качестве мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

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