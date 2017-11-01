Лидерство со знаком минус: госдолг Красноярского края стремится к 100 млрд

Красноярск, , 15:02 — REGNUM К концу 2017 года госдолг Красноярского края может составить 100 млрд рублей. Такую информацию врио губернатора Александр Усс озвучил на VIII съезде депутатов региона 1 ноября.

«Абсолютный размер государственного долга впечатляет. До конца года он достигнет внушительной цифры — 100 млрд рублей. Здесь мы тоже в тройке российских лидеров, но со знаком минус, и это, естественно, не радует. Хотя справедливости ради надо сказать, что драматизировать это не стоит. Поскольку и зарабатывает край немало (около 200 млрд в год), и по отношению размера госдолга к налоговым и неналоговым поступлениям мы числимся в середняках — 46-я позиция», — сказал Усс.

Он подчеркнул, что беспокойство в данном случае вызывает «высокая доля в краевых заимствованиях коммерческой составляющей, которую желательно замещать кредитами федерального Минфина». Это задачу он назвал важной и непростой.

В целом, по словам Усса, состояние региональных финансов «пока не вызывает особых опасений».

Врио губернатора отметил, что Красноярский край входит в первую десятку регионов России по объёму валового регионального продукта (он составляет 1,7 трлн рублей). Край «является регионом-донором, занимая седьмое место по наполнению федерального бюджета».

В минфине Красноярского края ИА REGNUM сообщили, что по состоянию на 1 октября 2017 года государственный долг региона составлял чуть более 92,79 млрд рублей. Из них кредитными организациями выдано 9,32 млрд.

По состоянию на 1 января текущего года госдолг Красноярского края составлял 95,90 млрд рублей, по состоянию на 1 октября 2016 года — 90,75 млрд.

Напомним, в октябре 2017 года на сессии заксобрания края была принята корректировка краевого бюджета. В результате всех изменений доходы краевого бюджета в 2017 году составили 206,9 млрд рублей, расходы — 221,8 млрд рублей, дефицит — 14,9 млрд рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, параметры бюджета-2018 выглядят следующим образом: доходы — 217,5 млрд рублей; расходы — 231 млрд рублей, дефицит — 13,5 млрд рублей. И. о. главы краевого минфина Владимир Бахарь назвал этот бюджет «растущим», прирастающим как по доходам, так и по расходам. В качестве ключевой задачи, по краевого парламента, министр назвал снижение дефицита. Разрыв между доходами и расходами к 2020 году планируют уменьшить до 2,4 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет «без потрясений» и дорожающие знания — главное в Красноярском крае