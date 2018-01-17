Москва, 17 января, 2018, 07:37 — ИА Регнум. В Москве в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) заведено более 6,3 млн электронных медицинских карт, сообщается на портале мэра Москвы.

За ноутбуком

Количество пациентов, зарегистрированных в ЕМИАС и хотя бы раз записавшихся на прием к врачу онлайн, превысило 9,7 млн человек.

В электронной карте содержится информация о заболеваниях пациента, визитах к врачу, назначенных лекарствах и больничных листах.

Такие карты всегда доступны врачам, их невозможно потерять. Для защиты данных используется несколько систем безопасности.

По мнению руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна, электронные карты экономят время и пациента, и врача.

Он отметил, что электронная карта доступна как при визите в поликлинику, так и во время вызова скорой помощи.

Единая медицинская информационно-аналитическая система действует в Москве с 2011 года. Создание электронных медицинских карт ведется с 2015 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что власти города сохраняют курс на повышение качества медицинской помощи.

По его словам, московскому здравоохранению предстоит решить еще ряд проблем, в частности, повышения квалификации медработников, укрепления материально-технической базы, а также строительства поликлиник и стационаров.

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