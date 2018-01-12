Брянск, 12 января, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В Брянске за взятки будут судить чиновников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 12 января, перед служителями Фемиды предстанут два сотрудника городской администрации. Одного обвиняют в получении незаконного вознаграждения, второго — в посредничестве.

Остановить коррупцию

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Доказательства вины обоих чиновников следователи уже собрали. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Следствие полагает, что главный специалист сектора правового обеспечения и главный специалист отдела по строительству управления по строительству и развитию территории Брянска городской мэрии решили воспользоваться своим служебным положением и незаконно «подзаработать».

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«Жертвой» стал владелец автомоечного комплекса, который через суд требовала снести администрация города. Чиновники посулили мужчине посодействовать в возможности дальнейшей работы автомойки.

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За свои «услуги» они запросили 110 тыс. рублей, из которых посредник оставил себе 40 тыс. рублей, а своему коллеге передал 70 тыс. рублей. После получения взятки подозреваемые были задержаны и взяты под стражу.

Дальнейшую судьбу подозреваемых в коррупции чиновников решит Советский районный суд Брянска.

Как сообщал ИА REGNUM, в Брянске вынесут приговор ещё одному нечистому на руку чиновнику. Уголовное дело в отношении главы Бежицкого района города Александра Глота было передано в суд в ноябре 2017 года. Следственные органы подозревают его в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток при покровительстве незаконной деятельности индивидуальных предпринимателей.