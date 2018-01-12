Чэнду, Китай, 12 января, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Китай запустил два «спутника-близнеца» в космос на одной ракете-носителе в рамках развития системы спутникового позиционирования BeiDou, сообщает 12 января китайское агентство Синьхуа.

News.ifeng.com ИСЗ Beidou

Данные спутники усилят группировку спутников в рамках системы BeiDou и будут участвовать в предоставлении услуг позиционирования для стран «Нового шелкового пути».

Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» со спутниками на борту была запущена с космодрома Сичан в 7:18 по местному времени 12 января.

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Это первый запуск спутников BeiDou в 2018 году, который, как ожидается, станет богатым на запуски.

«Спутники-близнецы» имеют номера 26 и 27 в рамках Навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS), являющейся аналогом американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Галилео.

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Как сообщало ИА REGNUM, Китай планомерно занимается развитием системы спутниковой навигации, выводя на орбиту спутники нового поколения BeiDou-3.