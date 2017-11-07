Китайская навигационная система «Бэйдоу» выходит на международный уровень

Пекин, , 01:26 — REGNUM Запуск Китаем двух первых спутников BeiDou-3 в космос утром 6 ноября, положило старт расширению китайской системы спутниковой навигации BeiDou (Бэйдоу) до глобальной навигационной сети, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Точность наземного позиционирования спутников BeiDou-3 составляет 2,5−5 метров, что сопоставимо с системой GPS, отмечает главный инженер китайской аэрокосмической корпорации CASTC Се Цзюнь.

Вдобавок ко всему, система может предложить пользователям услуги высокоточных исследований картографических данных. Например, как отмечает Се, она может измерить просадку зданий с точностью в результате землетрясения до нескольких миллиметров.

Система BeiDou не только предлагает навигационные услуги, но также услуги коммуникаций, поскольку некоторые спутники специально выводятся на геостационарную орбиту.

Более того, их срок службы может достигать международного уровня — более десяти лет, поскольку в аппаратах используются высококачественные материалы и компоненты с целью обеспечения надежности, долговечности и стабильности предоставления услуг, как отмечает генеральный директор по спутникам корпорации CASTC Чи Цзюнь.

По словам Чи, услуги BeiDou будут доступны не только китайцам, но и всем желающим по всему миру, поскольку она совместима с другими системами спутникового позиционирования.

По мере завершения создания китайской BeiDou, американской GPS, европейской GALILEO и российской GLONASS, отмечает Чи, в общей сложности более 100 спутников будут обеспечивать мир услугами позиционирования.

Напомним, что система BeiDou была запущена в коммерческую эксплуатацию 27 декабря 2012 года. На тот момент спутниковая группировка составляла 16 спутников. В планах китайского руководства расширить космическую группировку спутников до 5 геостационарных, трех геосинхронных и двадцати семи околоземных.

Название BeiDou означает китайское название созвездия Большая медведица (дословно с китайского «Северный ковш» — прим ИА REGNUM ). Всего в настоящий момент имеется три поколения спутников системы BeiDou.

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