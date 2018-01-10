Москва, 10 января, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Граждане Российской Федерации получают отказ в назначении страховой пенсии по старости в случае, если им не хватает минимального трудового стажа или накопленных пенсионных баллов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий, — говорится в сообщении. — Это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов».

В пресс-службе ПФР отметили, что жителю страны назначается социальная пенсия, если ему не хватает страхового стажа или пенсионных баллов.

Как пояснили в фонде, социальная пенсия назначается позже страховой на пять лет. Поэтому рассчитывать на соцпенсию женщины могут с 60 лет, а мужчины с 65 лет.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью «Российской газете» рассказал, что в 2017 г. ПФР был вынужден отказать некоторым гражданам страны в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов.

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