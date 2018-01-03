Жизнь пенсионеров в 2018 году «лучше не станет»

Москва, , 05:23 — REGNUM Серьезных изменений в жизни пенсионеров в 2018 году не произойдет, несмотря на увеличение индексации выплат неработающей категории таких граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В федеральный бюджет 2018 года заложена индексация пенсий неработающим пенсионерам на уровне 3,7%. При этом, расчетный уровень инфляции составляет 3,2%.

Как ранее неоднократно отмечал глава Минтруда РФ Максим Топилин, индексация выплат неработающим пенсионерам будет проходить на уровне выше инфляции. Между тем, такая мера не коснется работающих пенсионеров.

«Фразы про индексацию пенсий выше уровня инфляции звучат красиво, но, к сожалению, у нас так работает исполнительная власть, что рассчитанный уровень инфляции, на мой взгляд, не соответствует реальному. И разница между установленной фактической инфляцией и уровнем индексации — всего лишь 0,5%. Это крайне маленькая добавка для увеличения пенсий. Тем более, она действует только для неработающих пенсионеров», — считает Нилов.

В связи с этим, отмечает депутат, в 2018 году стоит и дальше добиваться индексации пенсий всем группам пенсионеров, а также работать над тем, чтобы их реальный доход рос.

«Пока о каком-то серьезном изменении в жизни пенсионеров говорить не приходится, к сожалению. Надеюсь, что доход пенсионеров и их покупательская способность реально будет расти и мы сможем добиться индексации пенсий всем пенсионерам», — подчеркнул Нилов.