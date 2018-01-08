Москва, 8 января, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые были использованы членами незаконных вооруженных формирований (НВФ) для атаки на базы РФ в Сирии, могли быть получены только от развитой страны, обладающей высокими технологическими возможностями. Об этом говорится в сообщении Минобороны России на странице в соцсети Facebook.

Минобороны России Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

«Факт использования боевиками ударных БПЛА самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны, которые могут поражать объекты на расстоянии более 100 км от зоны вылета, оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. Подвешенные к БПЛА самодельные бомбы изготовлены профессионалами и снабжены взрывателями иностранного производства.

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка боевиков при помощи дронов атаковать авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе в Сирии была сорвана в ночь на 6 января.

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