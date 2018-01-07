СМИ: террористы в Сирии вновь атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

Дамаск, , 09:30 — REGNUM Telegram-канал Directorate 4, который занимается отслеживанием деятельности террористов, утверждает, что в Сирийской Арабской Республике боевики вновь попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия.

Канал утверждает, что по сообщениям «просирийских активистов», российские военные сбили несколько атаковавших авиабазу Хмеймим беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кустарного производства. Был ли нанесён какой-либо ущерб, не сообщается.

«БПЛА кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», — пишут авторы Telegram-канала Directorate 4.

Кроме того, утверждается, что на фоне информации об очередной атаке на Хмеймим группировки боевиков сирийской оппозиции развернули информационную атаку на законное сирийское правительство.

Оппозиция выдумала какое-то «Движение свободных алавитов» и начала перечислять якобы уничтоженную российскую технику. Утверждается, что «повреждена или уничтожена» установка С-400.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января стало известно, что сирийские военные, охраняющие российскую авиабазу Хмеймим, сбили кустарно изготовленный БПЛА, который направлялся к базе.

БПЛА представлял из себя простую деревянную раму, на которой скотчем был закреплен двигатель. Он нес две самодельные мины с пластиковым корпусом.

Напомним, 3 января в российских СМИ появилась информация о том, что 31 декабря 2017 года на российскую авиабазу Хмеймим было совершено нападение неизвестными боевиками. Утверждалось, что в результате нападения были повреждены семь российских боевых самолётов.

Министерство обороны Российской Федерации позднее сообщило, что боевики действительно произвели миномётный обстрел российской авиабазы Хмеймим, в результате которого погибли двое российских военнослужащих. Что касается повреждений техники, то военное ведомство утверждает, что их не было. В сети интернет появилась фотография российского Су-24 с незначительными повреждениями хвостового оперения.