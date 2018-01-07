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СМИ: Военные РФ сбили беспилотники, атаковавшие авиабазу «Хмеймим»

Происшествия

Нападение на авиабазу РФ с применением дронов было совершено 6 января

СМИ: Военные РФ сбили беспилотники, атаковавшие авиабазу «Хмеймим»
Иллюстрация: Минобороны России
Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Дамаск, 7 января 2018, 21:29 — REGNUM  Российские военные предотвратили удар по военной базе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на данные базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников.

По их данным, нападение на авиабазу РФ с применением дронов было совершено 6 января. Однако российские военные сбили несколько беспилотников, тем самым сорвав планы боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января 2018 г. в СМИ появилась информация о том, что 31 декабря 2017 года на российскую авиабазу «Хмеймим» было совершено нападение неизвестными боевиками. Утверждалось, что в результате нападения были повреждены 7 боевых воздушных судов.

Минобороны РФ позднее сообщило, что члены НВФ действительно произвели минометный обстрел авиабазы «Хмеймим», в результате которого погибли двое военных. Что касается повреждений техники, то военное ведомство утверждает, что их не было.

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Война в Сирии

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