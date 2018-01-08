Москва, 8 января, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Попытка членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) при помощи дронов атаковать российскую авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе в Сирии была сорвана в ночь на 6 января. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Минобороны России Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

«Системой обеспечения безопасности авиабазы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в г. Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 г. успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего боевики, планировавшие нанести удар по российским военным объектам, использовали 13 беспилотников.

Российским военным удалось сбить 7 дронов, еще 6 беспилотников «перехватили» российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января 2018 г. сирийские военные, охраняющие российскую авиабазу «Хмеймим», сбили кустарно изготовленный БПЛА, который направлялся к базе.

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