Тегеран, 4 января, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Вашингтон и его союзники несут отвественность за дестабилизацию обстановки в Иране. Об этом, как передает информационное агентство IRNA, сообщил прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

По его словам, иностранные спецслужбы подготовили и организовали «заговоры» примерно четыре года назад.

Монтазери уточнил, что одним из основных организаторов заговора был гражданин США Майкл Андреа, который сформировал группу для создания беспорядков в стране.

«Андреа вместе с офицером, связанным с разведывательным агентством Моссад, отвечал за создание заговора, в то время как Саудовская Аравия оплачивала все расходы», — сообщил прокурор Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Иране продолжаются уже несколько дней. Первоначально их причиной стал рост цен на продукты, однако впоследствии стали выдвигаться и политические требования. США и ряд стран Запада поддержали протестующих.

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