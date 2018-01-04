Вашингтон, 4 января, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Психическое здоровье президента США Дональда Трампа не должно вызывать опасений у граждан страны, а вот за психическое состояние лидера КНДР Ким Чен Ына переживать бы стоило. Об этом во время брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает телеканал ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

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«…Следует беспокоиться за психическое состояние лидера Северной Кореи. Он многократно выдвигал угрозы, тестируя ракеты множество раз за последние годы», — сказала Сандрес, отвечая на вопрос журналиста по поводу заявления Дональда Трампа, так легко рассуждающего о ядерном оружии (речь идёт о заявлении американского президента о более мощной ядерной кнопке, чем у северокорейского лидера — прим. ИА REGNUM ).

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При этом Сандрес отметила, что Трамп «не струсил» и будет продолжать «защищать американцев».

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Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северной Корее удалось в 2017 году завершить создание национальных ядерных сил. Он также подчеркнул, что на его рабочем столе находится «ядерная кнопка».

3 января президент США Дональд Трамп в ответ на это напомнил северокорейскому лидеру о том, что у него тоже есть ядерная кнопка на столе, при этом она «намного больше и мощнее» и ко всему прочему ещё и «работает».

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Таким образом, президент США Дональд Трамп фактически признал КНДР ядерной державой, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.