Ким Чен Ын: Создание ядерных сил КНДР завершено

Пхеньян, , 05:15 — REGNUM Северной Корее удалось в 2017 году завершить создание своих ядерных сил. Об этом в новогоднем обращении к нации заявил лидер страны Ким Чен Ын.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — сказал Ким Чен Ын в ролике, которой транслировало Центральное телевидение КНДР.

Северокорейский лидер дал высокую оценку достижениям, которые в 2017 году были сделаны в процессе развития национальной ракетной программы. Ким Чен Ын подчеркнул, что на его рабочем столе находится «ядерная кнопка».

Лидер КНДР добавил также, что наличие у Пхеньяна ядерных сил не позволяет США развязать войну. Он пояснил, что в случае принятия Северной Кореей решения о нанесении потенциального ядерного удара в зоне поражения окажется вся территория США.

Читайте также: Геополитические итоги 2017 года: эскалация многополярной войны

А также: National Interest: почему стратегия Трампа по КНДР терпит крах?