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Ким Чен Ын: Создание ядерных сил КНДР завершено

Политика

Лидер страны подчеркнул, что на его рабочем столе находится «ядерная кнопка»

Пхеньян, 1 января 2018, 05:15 — REGNUM  Северной Корее удалось в 2017 году завершить создание своих ядерных сил. Об этом в новогоднем обращении к нации заявил лидер страны Ким Чен Ын.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — сказал Ким Чен Ын в ролике, которой транслировало Центральное телевидение КНДР.

Северокорейский лидер дал высокую оценку достижениям, которые в 2017 году были сделаны в процессе развития национальной ракетной программы. Ким Чен Ын подчеркнул, что на его рабочем столе находится «ядерная кнопка».

Лидер КНДР добавил также, что наличие у Пхеньяна ядерных сил не позволяет США развязать войну. Он пояснил, что в случае принятия Северной Кореей решения о нанесении потенциального ядерного удара в зоне поражения окажется вся территория США.

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Ядерная программа Северной Кореи
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