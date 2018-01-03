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Пушков: «Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой»

Политика

«Политический успех Кима»

Пушков: «Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Диктор

Москва, 3 января 2018, 16:20 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, который ответил на заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о ядерной кнопке, фактически признал КНДР ядерной державой. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

«Уже меряются кнопками, — написал Пушков. — Заявив, что его ядерная кнопка больше, чем у Кима, Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой. Политический успех Кима».

Напомним, 3 января глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ядерная кнопка США намного больше, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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