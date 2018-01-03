Вашингтон, 3 января, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ответил на заявление главы КНДР Ким Чен Ына о том, что северокорейский лидер держит ядерную кнопку наготове на своем рабочем столе.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

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Трамп заявил, что и у него есть ядерная кнопка, однако с той, что у Ким Чен Ына,

она не сравнится ни по размеру, ни по мощи.

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«Может кто-нибудь из представителей его […] режима сообщить ему (лидеру КНДР — прим. ИА REGNUM ), что у меня тоже есть ядерная кнопка, она гораздо больше и более мощная, чем у него», — написал американский президент в своём микроблоге в Twitter.

При этом Дональд Трамп отметил ещё одно важное отличие: «И моя кнопка работает».

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северной Корее удалось в 2017 году завершить создание национальных ядерных сил. Он также дал высокую оценку достижениям, которые в прошедшем году были сделаны в процессе развития национальной ракетной программы, и подчеркнул, что на его рабочем столе находится «ядерная кнопка».

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Лидер КНДР добавил также, что наличие у Пхеньяна ядерных сил не позволяет США развязать войну. Он пояснил, что в случае принятия Северной Кореей решения о нанесении потенциального ядерного удара в зоне поражения окажется вся территория Соединённых Штатов.