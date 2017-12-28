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Дональд Трамп обвинил Китай в поставках нефти в Северную Корею

Политика

Ранее об этом заявили СМИ Южной Кореи

Вашингтон, 28 декабря 2017, 20:55 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп обвинил руководство Китая в нарушениях санкций, принятых в отношении Северной Кореи, и поставках нефти Пхеньяну.

Об этом президент США сообщил 28 декабря на своей странице в Twitter.

Трамп написал, что Китай поставляет нефть и нефтепродукты в КНДР, подрывая этим все усилия, предпринимаемые для решения проблемы ракетно-ядерной программы Северной Кореи.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Поймали с поличным — мы крайне разочарованы тем, что Китай продолжает поставки нефти в Северную Корею. Мы не достигнем мирного решения северокорейской проблемы, пока это будет продолжаться», — написал Трамп на своей странице в соцсетях.

Стоит отметить, что ранее СМИ Южной Кореи обвинили Пекин в поставках Пхеньяну энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России неоднократно заявлял, что военные учения США, регулярно проводящиеся у границ КНДР, провоцируют Северную Корею интенсифицировать развитие своего ракетно-ядерного оружия.

В свою очередь, Вашингтон настаивает на полном ракетно-ядерном разоружении КНДР, не предоставляя Пхеньяну никаких гарантий безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: National Interest: Китай может ударить по Тайваню в ответ на атаку на КНДР

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Ядерная программа Северной Кореи

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