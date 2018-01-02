Тегеран, 2 января, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Беспорядки и массовые акции протеста в Иране поддерживаются «давними врагами Ирана». Об этом, как передает ВВС, сообщил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя поднявшуюся на прошлой неделе волну протестов в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике», — сказал Хаменеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последних числах декабря в Иране начались массовые протесты якобы недовольных экономической и социальной политикой страны. Были предприняты попытки захватить военные базы и отделения полиции.

В стране протестующие устроили поджог ряда правительственных зданий. Сотрудники полиции подавили протесты. По последним данным, в результате столкновений митингующих с полицией погибли около 20 человек.

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