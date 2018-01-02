Кишинёв, 2 января, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Молдавии и еще шестерых членов правительства могут назначить в обход президента страны Игоря Додона. Такое решение, как передает РИА «Новости», принял Конституционный суд (КС) Молдавии.

SteenJepsen Шахматы

Так, КС разрешил председателю парламента или премьер-министру республики утвердить кадровые перестановки в правительстве, игнорируя мнение главы государства.

Член КС Игорь Доляна на заседании заявил, что «в соответствии со статьей 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2017 г. МИД Молдавии отозвал «на неопределенный срок» для консультаций своего посла в РФ. Это решение в Кишиневе объяснили «случаями преследования и запугивания властями России официальных лиц и политических деятелей Молдавии».

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