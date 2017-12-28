Молдавия меняет министров: Плахотнюк снова позволит Додону сохранить лицо

Кишинёв, , 18:23 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон 28 декабря повторно отклонил кандидатуры на министерские должности, представленные премьер-министром Павлом Филипом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон заявил, что «не собирается уступать в этой ситуации».

«Мой главный аргумент остается неизменным: большинство предложенных кандидатов продемонстрировали должностное несоответствие, отсутствие профессионализма и прискорбный оппортунизм на своих предыдущих должностях и в своей предыдущей деятельности. В том числе некоторые из них прямо или косвенно были замешаны в банковской краже», — заявил президент.

И добавил что «ничто не спасет это правительство от падения после парламентских выборов 2018 года».

В тот же день правящая Демпартия обратилось в Конституционный суд с просьбой временно передать полномочия президента по утверждению министров спикеру парламента Андриану Канду.

Ранее эта модель уже была применена при назначении министра обороны. Тогда Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, и Конституционный суд принял решение передать право подписи спикеру парламента. В итоге и Додон «сохранил лицо», и Демпартия Владимира Плахотнюка провела свои назначения. При этом демократы не инициируют импичмент Додона, хотя имеют для этого основания.

Напомним, в соответствии с предложенными Демпартией перестановками в правительстве появилась должность вице-премьера по «евроинтеграции» — ее займет экс-премьер Юрий Лянкэ. Вице-премьером по «реинтеграции» вместо Георгия Бэлана станет Кристина Лесник, ранее работавшая в МВД. Главой МИД вместо Андрея Галбура будет назначен посол Тудор Ульяновский, министром юстиции — экс-глава Конституционного суда Александр Тэнасе.

Министром экономики и инфраструктуры станет бывший премьер Кирилл Габурич, а министром здравоохранения, труда и социальной защиты — нынешняя глава Национального центра по переливанию крови Светлана Чеботарь. На пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды будет выдвинут ректор Государственного аграрного университета Молдавии Ливиу Волконович.

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