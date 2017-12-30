Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2017, 21:16 — ИА Регнум. До Ростова-на-Дону докатилась волна телефонного терроризма. В канун Нового года эвакуированы посетители пяти крупнейших торговых центров. К зданиям, которые оказались в возможной опасности, подъехали взрывотехники, несут дежурство пожарные расчёты. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря, в это время в торговых центрах, как правило, много горожан: кто-то приехал за продуктами к праздничному столу, кто-то приобретает подарки родным и близким.

Rostov-gorod.info Ростов-на-Дону

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что после объявления о срочной эвакуации в торговом центре «РИО» паники не возникло, посетители расходиться не спешили, кто-то и вовсе остался ждать окончания проверки здания на наличие взрывных устройств. По некоторым данным, на обследование торгового центра уйдёт около двух часов.

Как позже стало известно из социальных сетей, вечером 30 декабря были эвакуированы посетители крупнейших торговых центров: «Мега», «Золотой Вавилон», «РИО», «Мегамаг» и «Горизонт». Некоторые из зданий уже обследованы на наличие заложенных бомб, сообщения о минировании не подтвердились. В ближайшее время посетители смогут продолжить покупки. Некоторые интернет-пользователи сообщают о том, что часть магазинов после вынужденной эвакуации ещё закрыта.

Напомним, накануне, 29 декабря, в пяти регионах России приблизительно в одно и то же время — около 15:00 — неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах. Массовое минирование затронуло Алтайский край, Томскую область, Хабаровск, Иркутск, Ижевск и Кемерово. 30 декабря новая волна телефонного терроризма накрыла Екатеринбург, а также, по некоторым источникам, Красноярск и Новосибирск.

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ИА REGNUM сообщало, что с начала волны ложных звонков об актах терроризма в разных городах, которая накрыла российские регионы в сентябре 2017 года, на наличие взрывных устройств были проверены около 2,5 тыс. объектов. Ущерб государству, нанесённый этими сообщениями, оценён в 300 млн рублей.