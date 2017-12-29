Волна телефонного терроризма вновь прошлась по России

Барнаул, , 14:29 — REGNUM Как минимум, в пяти регионах России приблизительно в одно и тоже время — около 15:00 — неизвестные сообщили о бомбах, якобы заложенных в различных социальных учреждениях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, на всех объектах работа была проведена оперативно, никаких угроз для жизни и здоровья людей не выявлено.

По свидетельству алтайского блогера Антона Понкрашёва, в Барнауле одним из объектов телефонных террористов стал ТЦ «Огни». Но, по сведениям источников ИА REGNUM, в столице Алтайского края под прицел попали три объекта (какие именно — предпочли не раскрывать).

Официальный сайт Томской области сегодня тоже известил об аналогичном инциденте с эвакуированными гражданами. Известно, что звонки о минировании поступили в шесть торговых центров Томска. По информации спецслужб, звонки осуществлялись через оператора IP-телефонии, зарегистрированного за рубежом.

Напомним, примерно в это же время массовое «минирование» произошло в Хабаровске (эвакуировать людей пришлось из торговых центров «Магазины Радости», «Южный Парк», «ЭВР», «Дом одежды» и «ЦУМ»), а также Иркутске («Сильвер молл», «Модный квартал», а также Галерею «Революция») и Кемерове (ТЦ «Аврора»).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала всплеска ложных сообщений об актах терроризма в разных городах, который произошёл в России в сентябре 2017 года, на наличие взрывных устройств были проверены более 2,5 тыс. объектов в 75 регионах страны. Ущерб государству от этих звонков оценили в 300 млн рублей.

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