Суббота, 30 Декабря 2017 года
20:33:59 МСК

Новогодние покупки сорваны: в Екатеринбурге эвакуировали торговые центры

Общество

Многие уральцы приехали в столицу Среднего Урала закупиться к Новому году. Не удалось

Екатеринбург, 30 декабря 2017, 16:00 — REGNUM  В Екатеринбурге 30 декабря эвакуировали крупнейшие торговые центры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По громкой связи покупателей просили покинуть здания, при этом ссылаясь на технические причины, а уже на улице требовали отойти на безопасное расстояние. Как сообщают сами граждане в соцсетях, эвакуации подверглись такие торговые центры как «Гринвич», «Карнавал» и «Мега».

Отметим, в связи с предновогодним ажиотажем в торговых центров покупателей было достаточно много. Многие приехали из соседних городов, чтобы закупиться к Новому году. Им пришлось пересматривать свои планы.

В правоохранительных органах подтверждают факт эвакуаций. В качестве причины названо сообщение от неизвестного лица о якобы заложенном взрывном устройстве.

Отметим, массовые эвакуации прошли в России и 29 декабря. Коснулись они Хабаровска, Кемерова, Ижевска, Томска Иркутска.

В Уральском федеральном округе эвакуировали объекты Нижневартовска и Сургута.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске эвакуируют аэропорт из-за сообщения о бомбе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить