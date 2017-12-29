* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 30 декабря, 2017, 02:17 — ИА Регнум. Борьба возглавляемой США так называемой антитеррористической коалиции с террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет изменена после того, как «халифат» физически ликвидируют, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

Уточняется, что министр обороны США Джеймс Мэттис сделал соответствующее заявление, не раскрыв при этом нюансы предстоящих изменений.

«Как заявил министр обороны Джеймс Мэттис, уничтожение физического «халифата» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии изменит то, каким образом коалиция борется с этой террористической группировкой», — сообщили в Пентагоне.

Напомним, Вашингтон не признает, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии уничтожена, вопреки заявлению Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря британский генерал-майор Феликс Гэдни, заместитель командующего штабом операции Inherent Resolve в Ираке и Сирии, заявил, что коалиция ожидает внезапных атак со стороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его данным, террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены опять атаковать Сирийскую арабскую армию (САА). Заявление российского командования о том, что террористы этой группировки разгромлены, он считает преждевременным.

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29 декабря Мэттис заявил, что Дамаск совершит «ошибку», если предпримет наступление САА против сирийских курдов — союзников США.

«Мы все еще ведем боевые действия против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — утверждает Мэттис. — Ничего не изменилось».

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