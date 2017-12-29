Суббота, 30 Декабря 2017 года
08:17:10 МСК

Мэттис предостерег Асада от действий против курдов

Политика

Территории, подконтрольные сирийским курдам, главным образом находятся на востоке Сирии

Мэттис предостерег Асада от действий против курдов
Kurdishstruggle
Курды

Вашингтон, 29 декабря 2017, 23:02 — REGNUM  Сирийское правительство совершит «ошибку», если предпримет наступление против поддерживаемых США сирийских курдов, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, 29 декабря сообщает Agence France-Presse.

«Это стало бы ошибкой… Мы сказали, что будем действовать с одной стороны, а русские — с другой… Мы все еще ведем боевые действия против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ничего не изменилось», — заявил глава американского оборонного ведомства.

Президент Сирии Башар Асад «совершит ошибку», если попытается пересечь черту, еще раз подчеркнул Мэттис.

Читайте также: МИД РФ: атака на Хмеймим — срежиссированная провокация

Напомним, в настоящее время существует демаркационная линия между районами, которые контролирует западная коалиция, возглавляемая США, и районами, которые находятся под контролем сирийского правительства и его союзников. Территории, подконтрольные сирийским курдам, главным образом находятся на востоке Сирии.

«Когда мы говорим о тех, кто называет себя «Курдами», нужно отметить, что это не просто курды… Все те, кто сотрудничает с иностранными государствами, которые в основном находятся под командованием США… являются предателями», — заявили в офисе президента Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Клинцевич: Атака на базу Хмеймим в Сирии не могла пройти без участия США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить