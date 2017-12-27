Москва, 27 декабря, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Одна из самых популярных криптовалют — биткоин начал рост после сильного падения, которое он пережил на прошедшей неделе. Напомним, тогда криптовалюта подешевела сразу более чем на четверть. На утро 27 декабря стоимость биткоина выросла в среднем на 12%.

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Так, на бирже Bitfinex стоимость криптовалюты поднялась на 11,77%, до 16,35 тысячи долларов, на GDAX — на 4,08%, до 16,43 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 12,09% — до 16,77 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, курс вырос на 4,24%, до 16,41 тысячи долларов.

По словам главного стратега мирового рынка Invesco Кристины Хупер, последнее движение цен показывает, что биткоин по-прежнему является спекулятивным капиталовложением. На торгах биткоином сохраняется огромная волатильность.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 декабря, стоимость биткоина колебалась в районе $15 тыс., рост на торгах составил более 11%. Например, на бирже Bitfinex криптовалюта подорожала на 11,3% — до $15,08 тыс.

В середине декабря курс биткоина преодолел рекордную планку в $20 тыс., однако затем стал снижаться. За несколько он потерял более 25%, снизившись в цене до $13 тыс.

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В 2018 году биткоин может вырасти до $75 тысяч

Ранее финансовый аналитик банка Morgan Stanley Джеймс Фосетт заявил, что реальная стоимость биткоина равняется $0. В аналитической записке Фосетта отмечается, что биткоин невозможно приравнивать к настоящей валюте, хотя можно считать «цифровым золотом». При этом, если никто не будет производить расчеты в криптовалюте, ее стоимость станет равной нулю.