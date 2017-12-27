Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

09:59 Суд над авторами ИА REGNUM — Дмитрием Алимкиным, Юрием Павловцом и Сергеем Шиптенко — в Минске сегодня, 27 декабря, продолжается с небольшим перерывом на выходные вот уже седьмой день. Все трое журналистов обвиняются по статье 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды). Им грозит до 12 лет тюрьмы. К настоящему моменту публицистам предъявлены обвинения; они дали показания; допросили также некоторых их родственников, члена экспертной комиссии при белорусском министерстве информации, свидетеля, обратившегося в 2016 году в Генпрокуратуру по поводу одной из статьи журналистов на ИА REGNUM, понятую и кандидата исторических наук. Последнее судебное заседание завершилось тем, что Юрий Павловец зачитывал в суде свои тексты, давая к ним подробный, чёткий комментарий.

10:01 Напомним также, что во время допроса 26 декабря свидетель обвинения — Денис Рабенок, который изначально обратился в Генеральную прокуратуру из-за материала «Белоруссия уходит из Русского мира с учётом украинского опыта», размещенную на ИА REGNUM под псевдонимом Алла Бронь (Дмитрий Алимкин), так и не смог аргументировано пояснить адвокату, почему он выступал за то, чтобы дело возбудили по статье 130, а не, например, по «оскорблению». Он отметил лишь, что, по его мнению, в статьях разжигается рознь между народами России и Белоруссии. Также свидетель обвинения, когда ему несколько раз зачитывали отрывки из текстов и задавали вопросы, отмечал, что в них нет ничего оскорбительного, хотя государственная экспертиза усмотрела там признаки экстремизма.

10:01 Читайте полную трансляцию шестого дня заседания суда здесь.

10:25 Судебное заседание началось.

10:25 Защита Шиптенко Мария Игнатенко просит сначала прочитать высказывания Дениса Рабенка из заявления в Генеральную прокуратуру. Также адвокат ходатайствует о приобщении к делу скриншотов с высказываниями Рабенка, где он озвучивает свою крайне радикальную позицию, в том числе в отношении русскоязычных девушек.

10:29 Адвокат обращает внимание на то, что основной свидетель обвинения Рабенок характеризует себя как русофоба, экстремиста. В своих постах он не скупится на оскорбления власти в Белоруссии. Защита Сергея Шиптенко подчеркивает, что Рабенок является «радикальным идейным оппонентом обвиняемых», причем давно. В связи с этим Мария Игнатенко задаётся вопросом о том, почему именно он — основной свидетель обвинения.

10:33 По словам адвоката, в качестве свидетеля в суде хочет выступить представитель читательской аудитории Самвел Саакян. Он хочет рассказать, например, о реакции аудитории на публикации подсудимых. Ранее он не получил ответ от суда.

10:47 Прокурор выступил против ходатайств защиты. Прошение Марии Игнатенко поддерживает адвокат Кристина Марчук, обращая внимание на то, что «Рабенок — профессиональный жалобщик». В результате судья удовлетворят ходатайство защиты частично: свидетеля вызовут на допрос, но приобщать публикации Рабенка к материалам дела не будут, так как это, по мнению судьи, не имеет отношения к предмету рассмотрения.

11:00 Для дачи показаний был вызван советник юстиции МИД Белоруссии Поздняк. Его допрос ведёт прокурор. Свидетель сказал, что для освещения любой темы в Белоруссии представители СМИ должны получить аккредитацию. В частности, её получили ИА REGNUM и «Лента.ру», а EADaily аккредитацию не предоставили. Сергей Шиптенко был аккредитован. Также Поздняк пояснил, что косвенно предусмотрено осуждение из-за отсутствия аккредитации, однако в случае, если журналист работает, например, из России, то в этом случае МИД может только строить предположения о том, что человек работает в республике.

11:00 К опросу свидетеля приступила Кристина Марчук. Она пытается выяснить у Поздняка детали получения журналистами аккредитации. Свидетель уточняет, что журналистом считается тот, что находится в Белоруссии по редакционному заданию иностранного СМИ. Причем министерство может отказать в предоставлении СМИ аккредитации, а в случае её отсутствия такая деятельность попадает под действие белорусского административного кодекса.

11:16 Слушайте также ИА REGNUM о суде над «белорусскими декабристами»: Минск устроил судилище над «белорусскими декабристами»: Радио REGNUM

11:26 Для дачи показаний приглашён еще один свидетель. Это Андрей Геращенко, руководитель Координационного совета российских соотечественников в Белоруссии.

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11:45 Геращенко дал характеристику Сергею Шиптенко и Юрию Павловцу. Шиптенко свидетель назвал порядочным, честным, умным человеком. Среди отрицательных качеств Геращенко назвал стремление доносить до людей правду, поскольку сегодня в обществе это считается отрицательной чертой. Павловца свидетель тоже охарактеризовал крайне положительно, отменив, что ничего плохого о нем сказать нельзя. Глава Координационного совета российских соотечественников в Белоруссии подчеркнул, что в текстах подсудимых он признаком экстремизма не видит, особенно на фоне радикальных высказываний их противников.

11:49 Критические высказывания подсудимых не выходят за границы журналистских норм, а для понимания экспрессивных выражений Дмитрия Алимкина надо рассматривать весь контекст. Также, отвечая на вопрос защиты, свидетель отметил как психолог, что манипулятивные приемы и техники люди используют каждый день, в самых мелких бытовых ситуациях.

12:01 Тем временем Дмитрий Алимкин отметил, что слово «недонарод» он в своих статьях не употреблял, это сделала в своём высказывании Мария Захарова. Напомним, что 27 декабря 2016 года официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что белорусские авторы ИА REGNUM, задержанные в Минске, использовали в своих текстах слово «недонарод». В связи с чем позднее агентство обратилось в суд из-за несоответствующего действительности утверждения представителя министерства. Захарова стала сотрудничать по этому делу, а в марте заявила, что не имела в виду, что в размещённых на ИА REGNUM материалах белорусских авторов использовалось слово «недонарод». Подробности тут.

12:08 Отвечая на вопрос Юрия Павловца, Геращенко объяснил, что для манипулирования сознанием человек должен обладать специальной техникой, интуитивно это невозможно. Также свидетель согласился с тем, что формулировка «пропаганда разжигания вражды», которая используется в заключении госэкспертизы, не очень корректная.

12:11 Павловец задаёт Геращенко вопросы по поводу белорусизации. По мнению свидетеля, одно дело, когда речь идёт о сохранении белорусского наследия, и другое — когда это делается ради, например, разобщения с Россией. Поэтому необходимо иметь это в виду.

12:24 В Минском городском суде начали зачитывать результаты экспертизы, усмотревшей в статьях, опубликованных на EADaily под псевдонимом Артур Григорьев, признаки экстремизма. Речь идет о трех материалах, авторство которых приписывают Сергею Шиптенко. Отметим, что ранее сам Шиптенко говорил, что не помнит, чтобы этим именем подписывал свои материалы.

12:48 В частности, речь идёт о статье «Вместе против России: союз власти и национализма в Белоруссии», где автор пишет о формировании антироссийской направленности государственной идеологии Белоруссии. В качестве примера в этой статье приводятся тиражируемые в десятках белорусских СМИ лженаучные высказывания, в том числе по части истории. В конце автор задаётся вопросом о том, где проходит граница между «мягкой белорусизацией» и агрессивными националистическими, антироссийскими настроениями, как на Украине. Материал опубликован за именем Артура Григорьева.

12:49 Судья объявил перерыв на обед до 14:00.

13:01 Пока предлагаем вам вспомнить некоторые моменты предыдущих заседаний. Так, 26 декабря в суде допрашивали кандидата исторических наук Александра Гронского. Он дал положительные характеристики Сергею Шиптенко и Юрию Павловцу, отметив, что в текстах этих публицистов признаков экстремизма не обнаружил. Он также ответил на множество вопросов защиты по истории, подтвердив объективность высказываний подсудимых в своих статьях.

13:32 Отметим также, что в конце вчерашнего заседания прокурор зачитывал переписку обвиняемых. Например, это был диалог между Юрием Павловцом и заместителем главного редактора ИА REGNUM Игорем Павловским. Ранее сам Павловец говорил, что связывался с ним, а не с «неустановленными лицами», как говорилось в материалах дела. Из переписки подтверждаются слова публициста о том, что он сам выбирал темы для своих материалов.

14:12 Напомним также, что во время судебного заседания 26 декабря Юрий Павловец читал свои статьи, давая к ним подробные комментарии. В частности, он говорил и по поводу замены георгиевских ленточек на красно-зеленые. По словам Павловца, даже если хотели добавить собственный колорит, то ради этого не было необходимости отменять символ, известных во всем мире и обозначающий борьбу с фашизмом.

14:15 Перерыв завершен. Для дачи показаний вызвали в качестве свидетеля журналиста белорусского издания «Наша Нива» Горбанцевича.

14:25 Журналист «Нашей Нивы» Артём Горбанцевич пояснил, что не писал заявлений в Генеральную прокуратуру по поводу статей Шиптенко, Алимкина и Павловца, опубликованных в российских СМИ. Свидетель уточнил, что писал об этом деле в своём издании. Отвечая на вопрос адвоката Алимкина, журналист сказал, что сам не понимает, почему был вызван на суд свидетелем.

14:38 Свидетель, отвечая на вопрос защиты, сказал, что не может говорить о призывах к разжиганию вражды относительно этих трех журналистов, так как это дело прокуратуры. К допросу свидетеля перешла защита Сергея Шиптенко.

14:54 Горбанцевич отметил, что идеи обвиняемых он не разделяет. Сам он освещал дело без субъективизма. Свидетель конкретно не стал объяснять, что его возмутило в статьях Сергея Шиптенко, также сказал, что не помнит тексты публициста. Конкретных ответов на вопросы не даёт.

15:05 Вопросы Горбанцевичу задаёт Дмитрий Алимкин. В частности, он спрашивает, не считает ли журналист «Нашей Нивы», что тоже должен находиться за решёткой за публикацию экстремистских материалов, поскольку размещал пересказ одной из статей Алимкина и ссылку на нее. Свидетель заявил, что его отношение к России после прочтения статей публициста не поменялось. Также Горбацевич отметил, что является представителем патриотического крыла, которое имеет символы, ранее находившиеся под запретом.

15:08 Также, отвечая на вопрос подсудимого о том, будет ли рост национализма в России рассмотрен положительным образом, Горбанцевич заявил, что отвечать за реакцию российской стороны не берётся. На этом его допрос был завершён.

15:11 Адвокат Кристина Марчук ходатайствует о приобщении к материалам дела новых документов, например, это иск Юрия Павловца к «Советской Белоруссии» о защите чести и достоинства, по которому, к слову, ранее отказались возбуждать дело. Судья удовлетворил прошение. Защита Шиптенко Мария Игнатенко тоже просит приобщить к делу новые документы.

15:17 Речь идет о документах, где уточняется то, в каком смысле в статье Шиптенко говорилось о символике «Погоня», которую использовали коллаборационисты. В документах историки подтверждают, что использование коллаборационистами такой символики является историческим фактом, а не выдумкой публициста. Дело в том, что ранее государственные эксперты в заключении написали, что эти слова в статье Сергея Шиптенко циничны.

15:28 Обвинение зачитывает еще один материал, опубликованный под псевдонимом Артур Григорьев. Судья говорит, что эту статью можно пропустить, так как её нет в деле (она убрана из окончательного обвинения). Сергей Шиптенко обращает внимание на комичность ситуации. После чего прокурор начинает читать переписку публициста с «Гремлином Зоргом» и Арсением Бариновым, а судья просит Шиптенко пояснить озвученный диалог.

15:36 Сергей Шиптенко отметил, что в части, где говорится о деньгах, речь идет именно о возвращении долга. Также подсудимый указал на то, что из переписки видно, что псевдоним придумал не он, а редактор EADaily Владимир Зотов, причем под этим именем компилировались не только размышления Шиптенко. Прокурор продолжает задавать подсудимому уточняющие вопросы по поводу содержания переписки. В частности, публицист обращает внимание на то, что под указанным псевдонимом размещались тексты, которые он компилировал и редактировал, а следствие так и не смогло доказать, что под псевдонимом «Артур Григорьев» писал именно он.

15:46 Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Сергей Шиптенко предположил, что Арсений Баринов оттуда же, откуда и Артур Григорьев, и сказал, что, вероятно, Зорг — это один из персонажей «Пятого Элемента» Люка Бессона.

15:54 Между тем слово перехватила адвокат Юрия Павловца Кристина Марчук. Она охарактеризовала экспертизу, проведенную по текстам ее подзащитного, как «сплошные рассуждения» ненаучного толка. Защита также обратила внимание на то, что компетентность первой экспертизы находится под сомнением, так как во время следующей проверки несколько текстов отпало. Что касается переписки её подзащитного с заместителем главного редактора ИА REGNUM Игорем Павловским, то, отмечает Марчук, они не обсуждают формат написания статей, об оплате труда тоже ничего не говорится, нет информации даже о том, что этот материал прислан для публикации.

16:02 Отметим, что речь идет о трех материалах Павловца, опубликованных на ИА REGNUM, о белорусской идентичности.

16:07 Слово взяла защита Шиптенко. Так, Мария Игнатенко обращает внимание суда на то, что статьи ее подзащитного прокурор прочитал на заседании не целиком. После этого государственный обвинитель вновь зачитывает протоколы осмотра файлов, браузера, различных документов, мессенджеров и так далее.

16:22 По словам Сергея Шиптенко, под ником «Зорг» может скрываться кто угодно, а писать с его адреса могла даже теща. Из зачитанной государственным обвинителем переписки следует, что публицист не получал гонораров за свои материалы.

16:35 Прокурор уточняет у Шиптенко цитату из переписки, где говорится, что если ему заплатят хоть что-то за статьи, то «часть выручки пропьём». Подсудимый поясняет, что денег он ждал «хоть от кого-нибудь». Публицист объяснил прокурору, что «внештатник» — это человек, который не состоит в штате СМИ, и поэтому оплата статей его не предусмотрена. Гособвинитель попытался выяснить у Шиптенко, кто такой Модест Алексеевич, на что подсудимый ответил: «Неустановленное лицо».

16:48 По словам Сергея Шиптенко, в переписке с Зотовым речь идет всё о том же возврате долга. Также публицист подчеркнул, что никаких денег от «пресловутого» Баранчика не получал.