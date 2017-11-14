Патриоты — Лукашенко: Авторы ИА REGNUМ не заслуживают уголовного наказания

Минск, , 17:26 — REGNUM Представители патриотической общественности Белоруссии выступили в поддержку трех белорусских журналистов, авторов ИА REGNUM Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, которые были арестованы по сфабрикованному и надуманному делу в декабре 2016 года. Так, в понедельник, 13 ноября, международная общественная организация «Русское Собрание» отправила обращение на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В послании представители православной патриотической общественности призвали Лукашенко принять «самые строгие меры к организаторам уголовного преследования журналистов», которое, по их мнению, бросает тень на существующие белорусско-российские отношения и лично на президента Белоруссии. В общественной организации уверены в том, что арест Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина — дискредитация органов государственной власти и политики республики, что не может оставаться безнаказанным.

«Просим вас предпринять усилия по справедливому рассмотрению «дела журналистов». Мы считаем, что Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин вообще не заслуживают уголовного преследования и наказания», — говорится в обращении к Александру Лукашенко.

Помимо этого, в тексте обращения говорится, что лично президент Белоруссии многое сделал для укрепления отношений с Россией, для позитивного отношения к русскому языку и русской культуре в стране. В то же время образ Белоруссии как союзного государства вызывает симпатии у патриотической российской общественности, отметили в «Русском Собрании». Однако необоснованное преследование пророссийски настроенных белорусских журналистов, которые являются сторонниками интеграции России и Белоруссии, может спровоцировать изменение позитивного образа республики и лично ее президента среди патриотической российский общественности.

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Представители международной организации обратили внимание на то, что взгляды обвиняемых в «разжигании национальной, расовой и религиозной розни» авторов ИА REGNUM во многом совпадают с политической линией самого Александра Лукашенко, а критика белорусских властей со стороны этих журналистов могла бы только помочь в совершенствовании внутренней и внешней политики республики.

Напомним, что Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, которые писали о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии, задержали в начале декабря 2016 года по обвинению в «разжигании межнациональной розни», а именно — в попытках «вбить клин» между народами двух стран. Журналистам грозит до 12 лет лишения свободы по надуманным обвинениям.

ИА REGNUM не раз отмечало, что дело против журналистов сфальсифицировано и бездоказательно, а Павловец, Шиптенко и Алимкин являются политическими заключенными в Белоруссии. Минск, по сути, осуществляет политическое преследование авторов издания, потворствуя растущему агрессивному национализму и русофобии, то есть тому, против чего выступали в своих материалах журналисты.

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Причем Роскомнадзор по результатам проверки не обнаружил в материалах авторов ИА REGNUM признаков нарушения российских законов «О СМИ» и «О противодействии экстремистской деятельности». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что белорусская сторона должна подходить к рассмотрению дела в отношении журналистов «максимально ответственно».

Также и член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько не раз вступал в защиту Павловца, Шиптенко и Алимкина. По словам члена совета, тексты обвиняемых журналистов доступны в сети, и любой человек может их прочитать и понять, что «никакого разжигания межнациональной розни в них не было, нет и быть не может».

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