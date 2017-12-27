Анастасия Полозкова, , 01:05 — REGNUM

Сегодня, 26 декабря, в Минском городском суде состоялось шестое судебное заседание по делу «белорусских декабристов» — трёх авторов ИА REGNUM, которые выступали с критикой белорусской власти и ее поддержки агрессивного национализма, а теперь обвиняются в разжигании расовой, национальной и религиозной вражды. Примечательно, что сегодняшнее заседание было допросом свидетелей и со стороны обвинения, и со стороны защиты, а также аргументацией их позиций по этому делу.

Первым допрашивали Дениса Рабенка, который в октябре 2016 года написал заявление в Генеральную прокуратуру Белоруссии по поводу материала, опубликованного на ИА REGNUM одним из белорусских публицистов. Свидетель пояснил, что пошел на такую меру после прочтения статьи «Белоруссия уходит из Русского мира с учётом украинского опыта» Аллы Бронь (псевдоним Дмитрия Алимкина). По словам свидетеля, в этом тексте речь шла о том, что «белорусы — не нация, языка не имеют, белорусы — внуки полицаев».

«Все это меня возмутило, и я написал заявление, потому что я считаю, что такие статьи разжигают национальную вражду», — объяснил Рабенок, говоря по-белорусски.

Причем другие материалы этого автора Рабенок не читал, в другие органы по поводу материала не обращался. При этом свидетель так и не смог внятно ответить на вопрос защиты о том, почему заявление было подано именно по поводу разжигания национальной или религиозной вражды, а не по поводу оскорбления. Свидетель заявил, что после прочтения этих материалов не стал относиться хуже к населению России или Белоруссии, но стал хуже — к авторам публикаций.

Стоит ли обращать внимание на то, что такая позиция человека, обратившегося в Генпрокуратуру республики (которая потом указала, что сама обратится в Мининформ насчет публикации), основывается не на аргументированных выводах, а только на эмоциональных переживаниях. Причем показательно, что когда Дмитрий Алимкин привел несколько цитат, которые экспертиза посчитала содержащими признаки экстремизма, то Рабенок согласился с тем, что в этих высказываниях нет ничего оскорбительного. В частности, допрашиваемый, отвечая на вопрос Павловца, не стал возражать по поводу того, что исторический миф о постоянной агрессии России не отрицает историю Белоруссии.

К слову, в материале «Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта» Алимкина речь идет о том, как власти республики добрались с «беларусизацией» и до детских садов, автор пишет о том, как появилась и развивалась идея отдельной белорусской нации. Причем в тексте публициста нет ни слова о том, что «белорусы — внуки полицаев». Приведем конкретную цитату из текста:

«Воспользовавшись фактом сотрудничества «белорусизаторов» с фашистами во время войны, получивший к тому времени всю полноту власти Сталин разгромил их и остановил белорусизацию. Но после развала СССР недобитые полицаи и их внуки снова начали своё чёрное дело».

Очевидно, что тот смысл, который вкладывает автор в эти слова, подкрепляя фактически, и то, как это интерпретирует конкретный читатель, абсолютно разные вещи.

На этом блеклом фоне свидетеля обвинения совершенно иначе смотрелся кандидат исторических наук Александр Гронский, который был знаком с Сергеем Шиптенко и Юрием Павловцом. Сегодня, не считая маловыразительного допроса Рабенок, это был первый сильный удар по позиции обвинения.

Шиптенко и Павловцу свидетель дал положительные характеристики, а также ответил на множество вопросов, касающихся истории. Например, он пояснил, что Великое княжество Литовское располагалось на территории Белоруссии, Украины, Литвы, части Польши и Латвии, занимало большую часть современной России и говорили в нем на западнорусском языке. Что же касается белорусской государственности, то, как отметил историк, она возникает только при создании БССР, поскольку в более ранее периоды можно говорить о Белой Руси только как о вассале, в котором не было никаких признаков национального государства.

Высказался Гронский также и по поводу вышиванок, так любимых сегодня белорусскими националистами. Как пояснил кандидат исторических наук, орнаменты возникли еще в эпоху палеолита, то есть задолго до появления славян. Отвечая на вопрос защиты о том, когда началось использование вышиванок в политических целях, Александр Гронский заявил:

«Пожалуй, это 2014 год, когда это сделала изначально политизированная оппозиционная группа, а потом Белорусский республиканский союз молодёжи. Вышиванка в это время стала политизированным символом».

Допросили сегодня также и тестя Юрия Павловца Валерия Прима. Он добавил к характеристике подсудимого и его супруги интересный и ранее не озвученный факт. На протяжении двух лет, пока теща Павловца боролась с онкологическим заболеванием, он вместе с женой всеми силами помогали семье, в том числе беря деньги в долг. Это при том, что сами находились далеко не в лучшем материальном положении.

Обратил внимание Прима также и на то, что машина, изъятая у его дочери, была подарена им, о чём есть соответствующие документы. Видимо, правоохранители решили изъять автомобиль на всякий случай?

Выступала с дачей показаний сегодня и понятая, присутствующая при задержании Дмитрия Алимкина. Однако завершилось сегодняшнее заседание речью Юрия Павловца: он зачитывал свои статьи, давая к ним подробный комментарий. Причем делал это настолько внятно, аргументировано и выразительно, что позиция обвинения в очередной раз начала разваливаться. Например, публицист подчеркнул, что историографии советского времени победа в Великой Отечественной не делилась по национальному признаку, поскольку победил весь советский народ.

Выступил Павловец также и против ущемления в Белоруссии какого-либо из двух государственных языков и обратил внимание на то, что не отрицает существование тех же вышиванок.

«Вышиванка существовала, существует и будет существовать, но ей придали политический контекст, как на Украине», — объяснил Павловец.

Таким образом, на все вопросы обвиняемые дают вполне адекватные, логичные и рациональные ответы, чего нельзя сказать о свидетелях со стороны обвинения, которые постоянно передергивают и приписывает публицистам те фразы и мысли, которые они не говорили.

Белорусское государство с поддержкой местечкового агрессивного национализма после начала Русской весны на Украине в 2014 году откровенно село в лужу. Это необходимо признать. И исправить имеющиеся ошибки.