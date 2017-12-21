Вашингтон, 21 декабря, 2017, 03:31 — ИА Регнум. Первая продажа Украине летального оружия на сумму $41,5 млн одобрена администрацией американского президента Дональда Трампа, со ссылкой на источник в Белом доме пишет газета The Washington Post.

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

Уточняется, что ВСУ будут поставлены переносные противотанковые системы (ПТРК) FGM-148 Javelin, а также самозарядные крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1. Кроме того, ВСУ получат боеприпасы. Все это названо «оборонительным оружием».

Напомним, 13 декабря Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2018 год: общий объем составил $692 млрд. Он предполагает предоставление Украине финансовой помощи в размере $350 млн — для сдерживания «внешней агрессии».

Комментируя эту информацию, украинское посольство в США завило, что документ санкционирует возможность передачи Украине летального оборонительного вооружения.

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В этот же день властями Канады было принято решение о поставках летального оружия Киеву — путем включения Украины в перечень официальных импортеров, в который до сих пор входили в основном страны — члены НАТО.

Решение принято для «поддержки двусторонних отношений Канады и Украины» и позволит канадским производителям поставлять ВСУ до того запрещенное к экспорту автоматическое ручное стрелковое оружие.

«Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки!» — заявил украинский президент Петр Порошенко.

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14 декабря, комментируя эти сообщения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:

«Власти Канады уже публично объявили, что готовы выдавать своим компаниям лицензии на такие торговые операции, не особенно задумываясь о последствиях. А американские концерны, в частности, производитель ручных гранатометов «Эйртроник Ю-ЭС-ЭЙ», как недавно выяснилось, уже вовсю поставляют Киеву оружие, кулуарно получая согласие Госдепартамента и Пентагона, хотя официально США заявляют, что окончательных решений на этот счет нет».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда РФ Петр Ильичев заявил, что «вина за гибель людей будет лежать и на тех, кто дает в руки убийцам оружие».