Орел, 20 декабря, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Насколько сложными окажутся выборы для врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова в сентябре 2018 года, будет зависеть от того, получат ли региональные элиты «добро» на проведение конкурентной кампании. Такое мнение прозвучало 20 декабря на шестнадцатом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность региональной власти в 2017 году» в пресс-центре ИА REGNUM.

Kremlin.ru Андрей Клычков

Орловская область, по мнению выступающих, относится к кризисным регионам с точки зрения проведения губернаторской кампании. И характер кампании в таких регионах, в том числе и в Орле, будет зависеть от того, получат ли местные элиты разрешение на конкурентные выборы. В том случае, если такое разрешение будет дано, кампания для врио губернатора окажется сложной — его, по выражению одного из участников дискуссии, «порвут на мелкие кусочки».

То, что у исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова могут возникнуть сложность при организации предвыборной кампании, следует и из доклада о Рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации АПЭК и Лаборатории региональных политических исследований НИУ ВШЭ. Как сообщало ИА REGNUM, Клычков оказался в числе тех недавно назначенных глав региона, оценка эффективности которых ниже, чем у их предшественников. В числе факторов, которые могут создать Клычкову проблемы на губернаторских выборах, эксперты называли также его «специфический партийный статус» — глава Орловской области является членом КПРФ.

Андрей Клычков, до этого бывший депутатом Московской городской думы, был назначен на пост врио губернатора Орловской области в октябре этого года. Он сменил Вадима Потомского, не доработавшего в должности губернатора два года.

Добавим, что с самого начала эксперты предупреждали, что Клычкову — очередному, уже третьему губернатору-варягу — придется столкнуться в регионе с противостоянием так называемой группы Строева (экс-губернатора Орловской области, по-прежнему сохраняющего определенное влияние), местного отделения КПРФ и региональных бизнес-групп.

Впрочем, пока команда Клычкова сохраняет оптимизм — накануне, 19 декабря, врио губернатора выступил с инвестиционным посланием. В рамках мероприятия правительство региона заключило соглашение с фондом развития моногородов — о поддержке города Мценска, а директор Фонда развития промышленности Роман Петруца обещал поддержку орловскому бизнесу.

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