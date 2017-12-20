США наращивают военную мощь, Минск отказывается от России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Суд над «декабристами»: в Минске допрашивают свидетелей и экспертов по делу авторов ИА REGNUM;
- Демонстрация силы: США наращивают военную мощь в Европе;
- Не сошлись в цене: Белоруссия отказалась от российской электроэнергии;
- Русофобия как идеология: Киев вводит штрафы за ввоз литературы из России и Донбасса;
- Борьба с ложным минированием: принят закон о наказании за телефонный терроризм.