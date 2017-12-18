Приштина, Сербия, 19 декабря, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Силы безопасности Косово будут преобразованы в полноценную армию в марте 2018 года, заявил журналистам глава правительства отделившегося от Сербии края Рамуш Харадинай.

Nato.int Силы безопасности Косово

С чем именно в Приштине связывают обозначенные сроки, он не уточнил, однако именно к марту следующего года в Сербии должны быть подведены итоги инициированного президентом страны Александром Вучичем внутреннего диалога по косовскому вопросу.

Ожидается, что Белград, уже заявивший о готовности к компромиссу с Приштиной, озвучит условия, на которых будет возможно заключение соглашения об урегулировании отношений, необходимое как для Косово, так и для самой Сербии в процессе вступления в Европейский союз.

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Решение о создании Вооружённых сил Косово, которые должны заменить сформированные в 2009 году Силы безопасности, было принято албанскими властями края ещё в марте 2014 года. Предполагается, армия Косово будет состоять из пяти тысяч солдат регулярных войск и трёх тысяч резервистов.

Косовские власти пытаются ускорить процесс создания армии, однако до сих пор не получили окончательного одобрения на этот шаг от своих международных покровителей. В частности, Вашингтон настаивает на том, что для создания армии Косово необходимо внести поправки в конституцию, а также получить одобрение представителей всех этнических общин в стране, то есть сербов.

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Ещё одним условием поддержки Вашингтоном Приштины в её стремлении создать вооружённые силы является заключение соглашения о демаркации границы между Косово и Черногорией. Представителями США подчёркивалось, что именно такой подход в дальнейшем может способствовать интеграции Косово в НАТО и Европейский союз.

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