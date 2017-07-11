57 сербских военных принесли присягу будущей армии Косово

Приштина, , 23:53 — REGNUM 57 сербских военнослужащих принесли присягу на службу в Силах безопасности Республики Косово, которые власти односторонне отделившего от Сербии региона планируют преобразовать в полноценные вооружённые силы, передаёт телеканал Klan Kosova.

Как сообщается, в ходе торжественной церемонии в присутствии президента Косово и главнокомандующего Силами безопасности Хашима Тачи, а также посла США в Приштине сербские солдаты произнесли текст присяги на родном языке, после чего им были вручены соответствующие документы.

В ходе церемонии Хашим Тачи заявил, что представители национальных меньшинств составляют на сегодняшний день 10% личного состава Сил безопасности. Помимо косовских сербов, это бошняки, турки, цыгане и другие.

Тачи также подтвердил свои намерения преобразовать силы безопасности в полноценную армию, что должно повлечь за собой существенной изменение их полномочий, миссии, численности и структуры. При этом он подчеркнул, что «никто в регионе не должен бояться этого естественного и необходимого процесса».

Напомним, решение о создании Вооружённых сил Косово, которые должны заменить сформированные в 2009 году Силы безопасности, было принято ещё весной 2014 года. Как предполагается, армия Косово будет состоять из 5 тысяч солдат регулярных войск и 3 тысяч резервистов. Власти в Приштине неоднократно заявляли, что проект имеет «весьма широкую поддержку мощных международных союзников».

В феврале 2017 года парламент Косово принял резолюцию, в соответствии с которой правительство региона получило полномочия начать подготовку стратегии формирования Вооружённых сил с тем, чтобы представить её на утверждение парламенту. Документ не поддержали депутаты от партии «Сербский список», представляющие интересы сербской общины в Косово. Тем не менее в начале марта Хашим Тачи внёс на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

Тогда же президент Косово пообещал подать в отставку, если парламент не одобрит внесённый им законопроект о создании армии. Однако инициативу отказались поддержать международные покровители Приштины.

В частности Вашингтон настаивал на том, что для создания армии Косово необходимо внести поправки в Конституцию, а также получить одобрение представителей всех этнических общин в стране, то есть, в первую очередь, сербов. Также в США заявляли, что властям Косово сначала следует решить вопрос о демаркации границы с Черногорией. Подчёркивалось, что именно такой подход в дальнейшем может способствовать интеграции Косово в НАТО и Евросоюз.

Против создания армии Косово выступают власти в Белграде, по мнению которых реализация этих планов создаст угрозу дестабилизации ситуации на Западных Балканах.

Россия в Совете безопасности ООН также выступала против инициативы на том основании, что создание Вооружённых сил Косово станет нарушением резолюции СБ ООН 1244, которая закрепляет пребывание на территории края исключительно многонациональных сил под международным контролем.