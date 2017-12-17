Санкт-Петербург, 17 декабря, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Жители одного из самых многонаселенных районов Петербурга — Калининского — возмущены продолжением уплотнительной застройки при отсутствии или нехватке необходимой социальной и транспортной инфраструктуры. Несмотря на заверения властей Петербурга в адрес федерального центра о том, что «такой проблемы практически не существует», петербуржцы заявляют, что на деле чиновники учитывают лишь интересы застройщиков, игнорируя права жителей на комфортную среду обитания. Люди вышли на уличную акцию с зелёными папками, напоминающими ту, с которой президент России традиционно приходит на встречу с губернаторами.

Жители требуют остановить застройку

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, разрешенный митинг жителей трех больших кварталов против нарушения прав граждан на доступ к инфраструктуре и против уплотнительной застройки состоялся днем 17 декабря в Полюстровском саду Петербурга. В непосредственной близости от этого места в последние несколько лет на бывших землях Минобороны и других свободных территориях вырос крупный микрорайон, население которого, по предварительным данным, в ближайшее время может достичь 60 тыс. человек. При этом Смольным выдаются новые разрешения на строительство жилых домов, появление которых лишь обостряет уже существующие проблемы.

Собравшиеся надеются на реакцию властей

Как отмечалось на митинге, строительство жилья — а его высотность достигает 25 этажей (75 метров) — не сопровождается развитием необходимой инфраструктуры. В микрорайоне нет поликлиники, введена в строй пока всего одна школа, не способная даже на треть удовлетворить имеющуюся потребность, работает всего один детский сад, в который смогли попасть, в основном, дети льготных категорий — а нужны как минимум 4−5 детсадов. Нет ни спортивных объектов, ни учреждений детского дополнительного образования, ни современных торговых объектов.

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В микрорайоне, который возник на месте бывших воинских частей и березовой рощи, практически не осталось зеленых насаждений, нет ни одной зоны отдыха, подчеркивали митингующие. Более того, вблизи от строек оставшиеся под ЛЭП зеленые зоны после переноса линий электропередач также могут быть застроены. Ухудшается криминальная обстановка, растет уличная преступность, ведь в большом жилом массиве нет ни одного пункта полиции.

Люди отмечают, что в удручающем состоянии находится транспортная инфраструктура, остановки общественного транспорта оказались на большом удалении от новых домов, автомобилистам не хватает множества парковочных мест, которые должны были быть обеспечены основными застройщиками — компаниями «ЦДС» и «ЛСР» — но власти не проконтролировали выполнение этой градостроительной нормы.

По словам жителей, окружающие район дороги превратились в одну большую пробку, прокладка новых улиц отложена на неопределенный срок, и в ближайшие годы транспортная ситуация будет лишь ухудшаться, ведь по соседству намечено возведение еще нескольких жилых комплексов.

Граждане требуют не менять ППТ

Особенное возмущение жителей вызывает попытка изменения утвержденного в 2014 году проекта планировки территории (ППТ), согласно которому на одном из оставшихся свободных мест в микрорайоне было запланировано строительство малоэтажных паркингов, детского сада и большого спортивного комплекса. Как признавались многие участники митинга, покупая жилье в своих нынешних домах, они опирались именно на этот ППТ, рассчитывая на постепенное появление рядом необходимых людям объектов.

Однако в настоящее время компания «Росстройинвест» вознамерилась построить в этом месте еще пять высоток на несколько тысяч человек. Если это допустить, говорят жители, чувствующие себя обманутыми, надежды на появление комфортной среды в микрорайоне окончательно будут похоронены, а транспортная и социальная ситуация накалятся до предела. При этом заявленная ранее ледовая арена, в угоду планам строителей, уменьшена в проекте втрое, а детский сад «перенесен» на прилегающую территорию построенной ранее школы, где он, скорее всего, вообще не появится. Попытки «впихнуть» новые жилые дома предпринимаются и в других, пока свободных, «пятнах» микрорайона.

Участники митинга высказали свое крайнее недовольство действиями Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга, который, вместо отстаивания интересов горожан, занимается удовлетворением амбиций застройщиков, согласовывая новые ЖК, несмотря на дефицит необходимой инфраструктуры. В настоящее время активистами в суд подан коллективный иск на КГА, который разрешил увеличить высотность домов, задуманных компанией «Росстройинвест». Иск будет рассмотрен судом в январе 2018 года.

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Тем временем общественные активисты ждут ответа на коллективное письмо (порядка 800 подписей) в адрес президента РФ Владимира Путина, которое было отправлено в Москву несколько недель назад. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM одна из инициаторов и спикеров митинга Алина Беляева, ответ на это обращение ожидается примерно 18 января — Кремль запросил комментарии от петербургских инстанций, хотя их позиция была целиком представлена в приложенных к письму документах.

Один из инициаторов митинга Алина Беляева

В то же время многочисленные обращения жителей в адрес петербургских чиновников и депутатов пока не приносят результата. По словам Беляевой, профильные ведомства исполнительной власти города фактически отделываются отписками, зачастую составленными как под копирку, а депутаты Законодательного собрания могут лишь поставить вопросы перед теми же чиновниками, на которые следует аналогичный ответ, не удовлетворяющий жителей и не ведущий к решению их проблем. Вместо конструктивного диалога граждан пытаются осадить аргументами типа «Вы сами видели, где покупали квартиры». При этом напрочь игнорируется конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.

«Если мы сейчас не увидим активных действий властей в сторону жителей, то будем продолжать писать, устраивать акции, организовывать митинги. Как уже говорилось, подали иск в суд на КГА, но это не исключает и других действий в защиту прав жителей», — отметила Алина Беляева, получившая известность как автор обращения в Госдуму, которое сначала отказывалась принимать автоматизированная система нижней палаты парламента.

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Участники митинга в Калининском районе потребовали от властей перестать исполнять прихоти застройщиков, повернуться лицом к гражданам в вопросах градостроительства. В резолюции митинга его участники требуют запретить строительство новых жилых домов в микрорайоне, заставить застройщиков заняться возведением необходимой социальной инфраструктуры для уже построенного жилья, сохранить имеющиеся зеленые насаждения и зарезервировать площадки под новые парки и скверы, отремонтировать и расширить дороги. Резолюция митинга будет отправлена в органы власти.

Организаторы акции призывают жителей не успокаиваться и активно участвовать в общественных слушаниях, на которых застройщики стараются «продавить» удобные им решения, а также продолжить обращения во все органы власти и судебные инстанции.

Животным тоже не нужны каменные джунгли

Как подчеркивают жители, вопреки тому, что власти Петербурга рапортуют наверх об отсутствии проблемы уплотнительной застройки, на самом деле такая застройка в «спальных» районах Петербурга идет полным ходом. И это не может не отразиться негативным образом на социальном самочувствии горожан, ставит под вопрос планы по улучшению демографической ситуации — ведь без доступных садиков, поликлиник и школ заводить детей решаются немногие. Петербуржцы надеются, что их претензии будут услышаны, если не на городском, то на федеральном уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года президент Владимир Путин на встрече с Георгием Полтавченко сообщил губернатору Петербурга, что жители города жалуются в Кремль на уплотнительную застройку.

— Не знал, что для Петербурга, во всяком случае для петербуржцев, есть такая проблема, как уплотнительная застройка, — сказал Владимир Путин.

— Практически её нет, — отреагировал Георгий Полтавченко.

— В Москве это было очень болевым элементом для жителей, но для Питера — я в первый раз слышу об этом, — повторил президент.

— Владимир Владимирович, такой проблемы практически не существует, — заявил Полтавченко. — Есть, действительно, сегодня попытки застраивать территории и участки земли, которые были в своё время приватизированы, ещё в начале 2000-х, в 90-х годах. Я, во всяком случае, это не приветствую. Более того, могу один из последних примеров привести — на заседании правительства мною было принято решение запретить подобного рода…

— Хорошо, если Вы уделяете этому внимание. Посмотрите, просто люди обращаются, — указал Владимир Путин, передавая губернатору информацию из своей зеленой папки.

— Обязательно посмотрю, — обещал градоначальник.