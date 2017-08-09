Путин и Полтавченко вместе поудивлялись над проблемами Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, , 20:46 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Путин рассказал Полтавченко о жалобах жителей Санкт-Петербурга, которые поступили на его имя в ходе «Прямой линии». Некоторые из этих жалоб оказались крайне неожиданными, как для самого президента, так и для губернатора.

«Есть традиционные для Питера вопросы, я сейчас не буду о них говорить. На некоторые я обратил особое внимание. Не знал, что для Петербурга, во всяком случае для петербуржцев, есть такая проблема, как уплотнительная застройка. В Москве это было очень болевым элементом для жителей, но для Питера — я в первый раз слышу об этом», — сказал глава государства.

Губернатор Полтавченко поспешил уверить президента, что на самом деле этой проблемы «практически нет».

«Есть попытки застраивать территории и участки земли, которые были в свое время приватизированы. Я это не приветствую. Более того, могу один из последних примеров привести — на заседании правительства мною было принято решение запретить подобного рода застройки», — рассказал губернатор.

Он пояснил, что речь идёт о некоторых земельных участках, которые были приватизированы в 90-х и в начале 2000-х годов.

Далее Путин обратил внимание Полтавченко на свалку на территории Приморского района Санкт-Петербурга.

Также президент напомнил Полтавченко и о традиционных проблемах города на Неве.

«Некоторые вопросы традиционны для Петербурга: сохранение исторического центра и соцобеспечение инвалидов», — напомнил российский лидер.

Губернатор Полтавченко пообещал обязательно ознакомиться с жалобами граждан.

«Для меня это откровение, честно говоря. Я посмотрю обязательно», — признался Полтавченко.

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