Электронная приемная Госдумы расценила фамилию маршала Блюхера как ругань

Санкт-Петербург, , 21:42 — REGNUM Курьезный случай произошел с жительницей Санкт-Петербурга Алиной Беляевой, которая попытаться отправить письмо в Государственную думу через электронную приемную. Свою историю женщина опубликовала в паблике «Красивый Петербург | Калининский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что попыталась отправить письмо в Государственную думу через электронную приемную, но система автоматически заблокировала отправку якобы из-за нецензурной лексики в послании.

«Ох уж, эти электронные приемные! Отправляла письмо в Госдуму. В тексте запрещен мат, но я же без него (хотя очень хочется). Обыскалась слова «хера», из-за которого программа не пропускает письмо», — пишет Беляева.

Затем женщина поняла — электронная система не пропускает её письмо из-за того, что в качестве адреса она указала проспект Маршала Блюхера. Сайт распознал последние буквы в названии улицы как мат.

«То есть, в понимании программы, когда я пишу эту улицу, то ругаюсь матом, например так: «какого Блюхера вы тут творите?!» — возмущается жительница Санкт-Петербурга.

Участники паблика в комментариях предложили написать адрес на латинице «для большего патриотизма». Также некоторые пользователи решили попробовать отправить письмо через электронную приемную Госдумы и также указать в строке адрес проспект Маршала Блюхера — результат оказался аналогичным: приемная ошибочно нашла в письме нецензурную лексику.

Напомним, Василий Блюхер —советский военный, государственный и партийный деятель. Активно участвовал в Гражданской войне. В 1935 году ему было присвоено звание маршала Советского Союза. В 1938 году был арестован в ходемассовых репрессий в РККАи 9 ноября 1938 года умер в Лефортовской тюрьме; посмертно реабилитирован в марте 1956 года.