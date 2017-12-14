Москва, 14 декабря, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признался, что искоренить коррупцию в силовых структурах крайне сложно. Один из возможных способов борьбы с ней — ротация, заявил глава государства во время большой пресс-конференции 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс конференция Владимир Путин

Российский лидер напомнил, что годом ранее обращался с этим вопросом к директору ФСБ Александру Бортникову. Тогда состоялся ряд судебных процессов.

«Бортников тогда сказал, что год назад передали дело в суд, все — в местах лишения свободы. Полгода назад набрали новых сотрудников — и всё началось сначала», — сказал Путин.

По словам президента, трудно придумать, что именно нужно предпринять. Напрашивается одно из решений, которое пока нельзя реализовать — ввести ротацию, как в армии.

Читайте также: Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM

«Это одна из составляющих военной службы — послужил 3—5 лет в одном месте, и почти обязательно переводят в другое место. Может, есть смысл организовать и нечто подобное в правоохранительной сфере», — пояснил Путин.

Он добавил, что такой шаг будет связан с финансовыми издержками, необходимостью обеспечивать сотрудников структур жильём. Но не исключено, что такая ротация показала бы эффективность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что миф о так называемом ручном управлении сильно преувеличен. Однако использовать этот метод всё же приходится время от времени.

Напомним, 14 декабря в Центре международной торговли на Красной Пресне в Москве проходит традиционная большая пресс-конференция президента России. Владимир Путин подводит итоги работы за год и отвечает на актуальные вопросы.

Читайте также: «Майские указы» выполнены на 93−94% — Путин