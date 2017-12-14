Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM

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11:16 1 Дарья Антонова © ИА REGNUM Владимир Путина на пресс-конференции в 2016 году 14 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин проводит тринадцатую по счёту большую пресс-конференцию — традиционную ежегодную встречу главы государства с российскими и иностранными журналистами, которая проходит с 2001 года. Традиционное место встречи — Центр международной торговли на Красной Пресне в Москве.

11:23 В ходе мероприятия президент подводит итоги работы за год и отвечает на злободневные вопросы о внешней и внутренней политике России, об экономических и социальных проблемах. Как полагают эксперты, в связи со скорыми президентскими выборами 2018 года в первую очередь будут затронуты именно вопросы внутренней политики: повышение зарплат и индексация пенсий, будущее российского образования и здравоохранения, демографическая политика государства, экономическое развитие страны на ближайшие годы.

11:24 Впрочем, не меньшую остроту за последнее время приобрели и споры по ряду вопросов международной политики: в первую очередь это касается темы отстранения России от Олимпийских игр, которая разделила российское общество. Не останется без внимания, по мнению политологов, и вопрос политического урегулирования в Сирии, откуда Россия начала выводить войска после разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наверняка журналисты поднимут вопрос и о судьбе русско-украинских отношений, особенно в свете последнего политического обострения в Киеве.

11:27 Многие ожидают, что мероприятие фактически ознаменуется стартом предвыборных дебатов: среди аккредитованных журналистов значится и Ксения Собчак, заявившая о своих планах участвовать в предвыборной кампании. Сам же Владимир Путин, вероятно, расскажет о форме выдвижения своей кандидатуры на выборы 2018 года.

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11:30 Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, конференция пройдёт в «традиционном объёме», при этом запас времени будет достаточен, чтобы исчерпывающе осветить интересующие граждан вопросы. По словам Пескова, Владимир Путин посвятил два дня подготовке к мероприятию — 12 декабря с перерывом на общение с судьями Конституционного суда, а 13 декабря президент работал «с утра до ночи без каких-либо публичных мероприятий».

11:37 После окончания большой пресс-конференции президент проведёт несколько встреч и примет участие в торжественном приеме по случаю Дня героев Отечества в большом Кремлевском дворце.

11:39 В 2016 году пресс-конференция длилась 3 часа 50 минут, в ходе неё было задано около 67 вопросов. Тогда же на мероприятии присутствовало рекордное число журналистов — 1437 человек.

11:43 В свою очередь, рекорд по времени был поставлен в 2008 году, когда встреча продлилась 4 часа 40 минут и было задано 106 вопросов. А самой короткой оказалась самая первая конференция 2001 года с 22 вопросами — её длина составила 1 час 35 минут. Путин не проводил ежегодную конференцию только один раз — в 2005 году, когда президент предпочёл отвечать на вопросы граждан по прямой линии.

11:47 В настоящее время журналисты уже в зале. Всё готово к началу пресс-конференции.

11:49 Журналисты стараются привлечь к себе внимание, в том числе яркими костюмами.

12:05 Журналисты на местах. Каждый надеется задать свой вопрос.

12:06 Впереди несколько часов общения президента с журналистами.

12:07 Ксения Собчак пришла в ярком платье. Она также решила привлечь к себе внимание.

12:08 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на месте. Он попросил журналистов быть лаконичными. И задавать по одному вопросу.

12:08 Владимир Путин в зале. Пресс-конференция началась.

12:09 Он, как всегда на таком мероприятии, с бумагами.

12:09 Путин решил сразу начать с вопросов.

12:11 Первый вопрос от «Говорит Москва» — об участии в президентской гонке.

12:14 «Говорит Москва»: Зачем Путин идёт на выбор, какова цель и миссия? Путин: «Я уже много раз говорил о том, какой я хочу видеть Россию… Ещё раз скажу: она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, а экономика построена на высоких технологиях. Производительность труда должна сильно возрасти» Президент решил, что презентовать предвыборную программу на конференции не следует. Однако подчеркнул, что среди центральных вопросов — развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, высокие технологии, повышение производительности труда. «Всё это должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан. Это в самых общих чертах», — подчеркнул Путин.

12:18 Второй вопрос прозвучат от Lifenews.

12:19 Пока мы ждали, когда вы объявите об участии в выборах, уже несколько кандидатов объявили, но их рейтинг мал. На ваш взгляд, почему за годы вашего правления не появилось нормальных влиятельных кандидатов от оппозиции? Вам не скучно?

12:21 Путин: Не мне воспитывать себе конкурентов. Я думаю над тем, что у нас политическая среда должна быть конкурентной. Я хочу и буду стремиться, чтобы была сбалансированная политическая система, а её не может быть без конкуренции на политическом поле. У нас всё же, мягко говоря, большая специфика сложилась. Совсем молодые люди не помнят и не знают, что было в 90-х, и не могут сравнить с тем, что стало теперь. У нас много проблем, и мы собрались поговорить о них. Но всё-таки у нас ВВП вырос на 75% с 2000 года, промпроизводство на 70%.

12:23 Путин предложил девушке с плакатом «байбай» обострить вопрос: Путин, байбай. Оказалось, что это «бабай» — по-татарски «дедушка». Дедушка Путин, пояснила журналистка. Путин пошутил под смех зала, что глаз не такой острый стал, прочитал «байбай»

12:24 Журналистка из Татарии отметила, что республику всколыхнул языковой вопрос, в регионе переживают, не будет ли хуже и не возникнет ли этот вопрос через пару лет снова, и не ожидается ли укрупнение регионов. По словам президента, у нас нет остроты в сфере национальных отношений, а весь языковой вопрос — это «дать всем детям равные стартовые условия для будущей жизни». Нельзя допустить, чтоб дети в регионах отставали, потому что преподавание в ведущих вузах страны ведется на русском языке. Путин заверил, что укрупнение не произойдёт точно, пока он президент.

12:25 Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем!

12:26 Перерабатывающая промышленность росла ускоренными темпами. Реальная зарплата припала в результата кризиса, но начиная с 2000-х выросла в три и пять десятых раза. Смертность младенческая сократилась в 2,6 раза, материнская в 4 раза. Россия сокращалась на миллион граждан в год, и мы переломили эту демографическую ситуацию. Уверен, что мы с этим справимся. Продолжительность жизни сейчас почти 73 года. Мы жили в условиях гражданской войны. Почти 10 лет жили, когда неготовых пацанов под пули отправляли. Но посмотрите, какая теперь армия. Долги сократились в три раза, а резервы выросли в 30 раз. Это о чём-то говорит, когда мы говорим об оппозиции, важно не только шуметь на площадях и говорить об антинародном режиме. Важно предложить, чтобы сделать лучше. Люди очень многим недовольны и правы. Но когда начинаешь сравнивать, что предлагают лидеры несистемной оппозиции, возникают сомнения. В этом главная проблема тех, кто хотел бы быть конкуретноспособной оппозицией, надо предложить не эфемерную, а реальную повестку дня. Надеюсь у нас это возникнет, и чем раньше, тем лучше.

12:27 Колесников, «Коммерсант»: Как Путин собирается пойти на выборы — от себя, от общественной организации, от партии? Есть ли разногласия о том, кто будет главой предвыборного штаба? Путин: «Это будет самовыдвижение, но я рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют. И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан». О штабе окончательного решения нет — об этом тема поднималась в полной мере лишь вчера. При этом он признал, что есть определённые разногласия — как и в любом вопросе. «Этот вопрос технический, но всё-таки важный. Я хотел бы, чтобы эти люди были авторитетные, известные в стране, которые искренне поддерживают политику, которая проводится в течение последних лет», — заявил Путин.

12:27 Интересно, значит ли будущее самовыдвижение Путина начало конца «Единой России»? Но тогда это должно быть началом начала чего-то другого…

12:31 «Миф о ручном управлении сильно преувеличен», — считает президент России. Но ручное управление в некоторых случаях всё же включается, признал Путин.

12:31 Вопрос от РГ: За счет чего идет экономический рост, о котором говорит правительство? Путин: Есть ещё вопросы по экономике? (смотрит в зал)

12:34 «Что касается роста экономики, то она всё-таки растет, здесь никаких приписок нет» — сказал Путин. По его словам, растет всё: растет производство, растет экспорт…

12:35 Другой вопрос: развитие экономики, 48 предприятий были заблокированы НКО, которые за экологию. Десятки миллиардов потеряны. Как развиваться? Путин: Я начну отвечать на первый вопрос, а потом на ваш. Что касается роста экономики: она растет. Это очевидный факт, здесь приписок нет. Рост ВВП 1,6%. Рост промпроизводства 1,6%. Очень хорошие темпы роста автомобильной и химической промышленности, фармацевтики. Сельское хозяйство, конечно. Будет под 3%. Самый большой урожай за всю историю. Такого не было никогда. Растет экспорт. Он приобрел масштабный характер. Мы вышли на первое место в мире по экспорту зерновых. Это блестящий показатель. При том, что мы преодолели два шока, которые пережили в середине 2014 года.

12:36 Дорогу до Серебрянки сделали, сообщил Владимиру Путину журналист «Центра свободной журналистики» Максим Румянцев. Напомним, Серебрянка — это село в Свердловской области. На пресс-конференции 2016 года вопрос о состоянии дороги до населённого пункта был задан президенту. Владимир Путин поручил отремонтировать дорогу.

12:37 «Мы перешли в стадию уверенного развития», — заявил Путин. Вложения в развитие в 2 раза превышают то, что есть сейчас. «Это значит, что развитие гарантировано»

12:38 Уверенное развитие, по Путину, — это: «Это резкое снижение цен на энергоносители. И второе — санкции, внешние ограничения. Я уверенно это говорю — санкции не повлияли так, как снижение цен на нефть, но повлияли. Наше развитие стало всё больше и больше опираться на внутренний спрос, что важно для любой экономики. Мы перешли в стадию уверенного развития. Инвестиции в основной капитал 4,2%. Это значит, что вложения в развитие в 2 раза превышают то, что достигнуто сейчас. В среднесрочную перспективу дальнейшее развитие уже гарантировано. В этом году прямые иностранные инвестиции достигли 23 млрд долларов. Лучший показатель за 4 года. Инфляция рекордно низкая за всю новейшую историю. Минфин зажимает цифры, не желая показывать, что можно денег потратить, но, может быть, правильно делает. Идёт явное оздоровление роста экономики. Что касается экологических проблем. Это всегда такая проблема возникает. Соотношение между защитой экологии и развитием. Нужно искать золотую середину. У нас принято решение — в случае реализации проектов инфраструктуры и при вырубке лесов, например, нужно сделать компенсационные высадки. Высадить столько, сколько было вырублено». Путин сказал, что это правильный путь.

12:39 Журналист «России 24» Стас Натанзон спрашивает о том, что бизнес часто подвергается рейдерству со стороны чиновников и силовиков, и что не является ли это предательством. «Вот любите вы всё заострять: предатели, пятая колонна…» — не ответил Путин.

12:41 Центральный банк — независимая структура, которая не подконтрольна правительству. В этом есть смысл. Что касается контроля за соблюдением законов в Центробанке, этот контроль осуществляется. И прокуратурой, и другими органами. Но никаких серьёзных нарушений закона в Центробанке не выявлено, ответил Владимир Путин на вопрос журналистки издания «ФедералПресс».

12:41 "Контроль за законностью действий Центробанка осуществляется. Никаких серьезных нарушений в работе Центробанка не выявлено», — заявил президент.

12:43 Стас Натанзон, «Россия 24»: о давлении на средний и малый бизнес, об избыточном контроле. Не являются ли «пятой колонной» и предателями чиновники и силовики в условиях кризиса? А также Наталья Никитина (FederalPress): о зачистке банковской отрасли, о деятельности ЦБ. Почему мы не слышим о проверках со стороны различных органов самого Центробанка? Путин: «У нас ЦБ в соответствии с законом и общемировой практикой — независимая структура, которая неподконтрольна в основной деятельности правительству. В этом есть большой экономический смысл — регулирования финансовой деятельности и контроля за банковской системой». Президент подчеркнул, что контроль за соблюдением законов самим ЦБ осуществляется и прокуратурой, и другими органами. «Не буду скрывать, что мне время от времени соответствующие материалы поступают. Но они своего подтверждения до сих пор не нашли», — указал Путин.

12:44 Путин о проверках: «Введены двух‑ и трёхлетние каникулы для тех, кто начал свой бизнес. Это работает. Органы переходят к риск-ориентированной работе: проверяются те структуры, которые связаны со здоровьем человека, наиболее важные структурные организации» Количество плановых проверок сокращается, а количество неплановых должно быть не более 30% от плановых, подчеркнул президент. Введён и реестр плановых мероприятий, которые позволяет их контролировать. «В целом, на мой взгляд, при возможных издержках, но всё-таки ситуация меняется к лучшему. Другой вопрос связан с деятельностью правоохранительных органов, а не проверяющих организаций. И здесь я с вами соглашусь, что больших изменений к лучшему пока не видим. Связано это и с коррупцией на всевозможных уровнях, отсутствием должного контроля за этой сферой. Сложный вопрос, не буду скрывать. Не скажу, что я удовлетворён тем, как здесь выстроена эта работа», — подчеркнул президент.

12:45 Год назад Путин обратился к Бортникову, напомнил президент. «Бортников тогда сказал, что год назад передали дело в суд, все — в местах лишения свободы. Полгода назад набрали новых сотрудников — и всё началось сначала», — указал Путин. «Я иногда не знаю, что с этим делать. Но напрашивается как одно из решений — мы пока не готовы это реализовать по ряду причин, но напрашивается такое, что у нас армия есть. У нас в армии постоянная ротация. Это одна из составляющих военной службы — послужил 3—5 лет в одном месте и почти обязательно переводят в другое место. Может, есть смысл организовать и нечто подобное в правоохранительной сфере… Это связано с некоторыми финансовыми издержками, обеспечением жильём, но, может быть, такая ротация была бы востребована и сработала эффективно», — пояснил Путин.

12:45 Вопрос от «Первого канала».

12:46 Вопрос: «Вступив в нынешний президентский цикл пять с половиной лет назад, Вы издали пакет указов. Они известны как майские. Как вы сами оцениваете к концу срока исполнение указов?»

12:46 Путин: «Майские указы — это… Если вы вспомните, когда они вышли, начался плач Ярославны, что они неисполнимы, что слишком большая нагрузка на бюджеты».

12:48 «Говорили, что нельзя так планировать повышение зарплат, что это неприемлемо. За повышением зарплат в бюджетной сфере неизбежно должны будут расти зарплаты в экономике, а производительный труд в экономике не растет так быстро. Отчасти это правда. Я посчитал это правильным и необходимым».

12:49 «Если бы «Майских указов» не было, то с зарплатами сейчас было бы хуже гораздо. А так они исполнены на 90%», — сказал Президент.

12:49 «Экономика сегодня всё больше и больше опирается на внутренний спрос. За последнее время постепенно оживает внутренняя торговля. Она выросла на 3%. Показатели по реальным доходам будут меняться к лучшему. Если бы не было этих ориентиров о необходимости повысить рост зарплаты, то этого бы и не было. И я, и мои коллеги сделали правильно, когда обозначали эти показатели. 93—94% заявленных целей исполнены».

12:51 Это касается и уровня зарплаты в бюджетной сфере. В 2018 году, как и планировалось, всё будет доведено до логического завершения. Целевые показатели будут достигнуты, ставилась задача по ликвидации аварийного жилья. В целом здесь задача практически решена. Другое дело, что ветхое порой мало чем отличается от аварийного. Была достигнута задача — обеспечить местами детей в детсадах. Эта задача решена на 98,8%. У нас более полумиллиона детей нуждались в местах в детсадах. Есть несколько регионов, где работа эта не закончена. Количество детей, которые ожидают мест — 63 тысячи. А было полмиллиона.

12:55 В целом майские указы выполняются удовлетворительно, признал Путин.

12:57 Вопрос из Пскова о кадастровой стоимости земли. Журналист ГТРК «Псков» Алина Чабан сказала президенту, что в Псковской области налоги выросли более чем в 10 раз, а садоводы неоднократно выходили на митинги. Владимир Путин назвал этот вопрос чрезвычайно важным для всех регионов, не только для Пскова. «Кадастровая стоимость — рыночная стоимость, это естественно и правильно. Но что неправильно: уровни тарифов должны быть основаны на каких-то реалиях, на реальных доходах населения», — отметил президент. «Нельзя, как в 90-е годы, проводить «шоковую терапию», — заявил Путин. «Вы про Псков сказали, что же говорить про Московскую область, про другие регионы», — также отметил президент. И заявил, что даст поручение правительству РФ и Госдуме проработать льготы для садоводов: чтобы граждане не платили за свои шесть соток.

12:58 Отвечая на вопрос из Коми о том, какие приоритеты должны расставить регионы, чтобы служить опорой страны в освоении Арктики, Владимир Путин подчеркнул, что промышленное освоение Арктики, включая добычу сырья, должно идти с соблюдением всех требований экологической безопасности. Кроме того, должны соблюдаться и требования национальной безопасности, обороноспособности страны. «На земле Франца-Иосифа экскурсоводы еще недавно говорили, что эти острова недавно принадлежали России. Но они и сейчас нам принадлежат. Мы им напомнили», — сказал президент. Он также отметил, что при освоении Арктики нельзя нарушать интересы малых народов. Если что-то нарушает эти права, необходимы меры по компенсации ущерба.

12:59 Вопрос Сергея Брилёва про СНВ-3.

12:59 В зале возмущены тем, что Песков выбирает журналистов из первых рядов.

13:01 Сергей Брилёв: до нынешнего обострения отношений «крошился фундамент» международных отношений — выход из ПРО, зашатался договор о ракетах средней и малой дальности. Выживет ли договор СВН-3? Если зашатается он, не приведёт ли это к новой гонке вооружений, что ударит по социалке в России? Путин: «Мы не выходили из договоров — США вышли в одностороннем порядке. О ракетах средней и малой дальности — видимо, создаются условия и проходит информационно-пропагандистская работа для выхода США и из этого договора. Тем более, что по факту они уже вышли. Они нас упрекнуть пытаются, а что они сами сделали? Поставили ПРО в Румынии. Поставили пусковые системы AEGIS, сняли их просто с моря и поставили. Эти системы можно легко заменить на ракеты средней дальности. По факту процесс уже пошёл! И если дальше так пойдёт, то ничего хорошего не будет. Но сами мы выходить ниоткуда не собираемся» Аналогичная картина получается и с СВН-3. «Если США опять в одностороннем порядке выйдут, это будет очень плохо с точки зрения сохранения международной стабильности и безопасности», — указал Путин. «Мы сможем обеспечить свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений», — заверил президент.

13:02 Путин указал, что военные расходы сбалансированы соображением о том, что это не должно привести к разрушению экономики: «На следующий год военные расходы предусмотрены 1,4 трлн на закупки и 1,4 на содержание. Это 2,8 с небольшим процента ВВП. В США, в свою очередь, утверждён закон на 700 млрд долларов — против 46 в России». «Можем ли мы позволить себе такое? Нет», — указал Путин.

13:05 Портал «Одаренные дети» пригласил Владимира Путина на награждение талантливых детей в январе 2018 года.

13:05 Вопрос от «Теледетки»: Скажите, как государство поддерживает талантливых детей и как будет поддерживать их в будущем?

13:06 Вопрос от «талантливых детей»: как государство будет нас поддерживать?

13:07 Путин: «Что касается работы с талантливыми детьми, хочу сказать, я считаю, что все дети талантливы. Задача родителей и преподавателей — раскрыть эти таланты».

13:08 Это не общая фраза. В сфере когнитивных наук идут такие исследования, в том числе и нашими исследователями. «Сириус» — это центр работы с талантливыми детьми. Мы хотим рядом с «Сириусом» создать научные современные лаборатории мирового класса и уровня — информационные технологии, биология и генетика, когнитивные исследования.

13:10 Мы и с научной точки зрения продолжим этим заниматься, и в практическом плане. Кванториумы создаются, технопарки по всей стране, олимпиады. Цель — вести ребят от школы до трудоустройства. Желательно в стране. Путин считает что нужно создать технопарки возле «Сириуса». "Мне бы очень хотелось, чтобы серия подобных учреждений возникала по всей стране», — добавил президент.

13:11 Вопрос про необходимость повышения пенсионного возраста в РФ.

13:13 Ребята из «Теледеток» явно считают, что талантливые дети — это только те, кто уже попал в сферу интереса госструктур, кто отмечен как «одаренный». Путин же считает, что все дети талантливы, и задача государства — раскрыть все таланты. И тут просматривается некое опасное рассогласование между теми, кто формулирует политику, и теми, кто ее исполняет.

13:15 «Я не скажу об окончательных решениях, они действительно ещё не готовы. Вы подали так, будто решение уже принято… Те, кто выступают за повышение возраста, говорят, что планка выхода на пенсию была обозначена в 30-ые годы для прошлого века. И продолжительность жизни была (соответствующая). Сейчас все европейские страны и страны, что наш окружают — на Украине то же самое, — все приняли решение о повышении пенсионного возраста. Не сделали только мы», — заявил Путин. Президент пересказал аргумент сторонников повышения пенсионного возраста, что доля людей старшего поколения в обществе непропорционально возрастает — тогда пенсионеры в реальном выражении будут получать меньше. «Но есть и те, кто предупреждают, что есть проблемы в случае повышения пенсионного возраста. Они говорят, что вот мы хотим придать экономике инновационный характер, чтобы играли главную роль цифровые технологии… Что это значит? Значит, что и на предприятиях число сотрудников потребуется гораздо меньше. И ещё снесём вправо выход на пенсию. А куда девать этих людей, которые высвободятся от работы? Что будет с рынком труда?» — заявил Путин. «Есть ещё и другие соображения. Всё это надо просчитать — и я говорю не для того, чтобы уклониться от ответа. При любом варианте это не коснётся тех, кто уже вышел на пенсию. И второе — это точно совершенно, это не должно быть шоковым решением, — постепенно и мягко, или через полгода, или через год. Но хочу ещё раз подчеркнуть — никакого окончательного решения не принято», — указал президент. Путин подчеркнул, что такие решения не должны приниматься кулуарно на уровне правительства — только с привлечением представителей общества.

13:16 Вопрос: ситуация с МОК и антидопинговым агентством — каким вы видите общение с этими организациями? Путин: «И я, и мои коллеги… для нас очевидным является то обстоятельство, что скандал раздувается в преддверии российского политического календаря. Я просто знаю, что это так и есть, кто бы что ни говорил. В то же время — мы сами в этом виноваты. Дали повод для этого. Выявлены реальные случаи применения. Правда, и в других странах это есть. Но там нет политизированного ажиотажа».

13:17 «Антидопинговые» расследования против России — это следствие желания Запада повлиять на нашу внутриполитическую повестку, считает Владимир Путин. Надо понимать, Запад хочет повлиять на итоги выборов президента РФ?

13:18 Есть другие системные вещи в мировом спорте. Например, разрешение принимать запрещенные для других препараты по медицинским соображениям. Это странно очень. Кто-то получает конкурентные преимущества. Может, тем, кому разрешено принимать, выступать вне конкурса? Не хочется никого обижать, но конкуренция должна быть соблюдена. Будем спокойно работать с WADA и МОК, устраняя те проблемы, которые есть, но защищая интересы наших спортсменов, в том числе и в гражданских судах. Будем помогать нашим спортсменам отстаивать свою честь и достоинство.

13:23 Олег Лурье, «Мир и политика»: вопрос про Родченкова, который, несмотря на уголовные дела, превратился в свидетеля и при этом возглавил антидопинговое агентство. Кого накажут? Путин: «Вопрос не праздный. Действительно странно: человек, который несколько лет жил в Северной Америке, потом приехал к нам… ничего странного, что он возглавил, но его сестра, кажется, была обвинена в распространении допинга… Но что ещё странно для меня, это что он всю эту гадость таскал из Северной Америки, как его пропускали на таможенном контроле?.. Ну… Да. Это ошибка тех структур, которые его сюда привели. Нельзя работать с людьми, которые пытаются закончить жизнь самоубийством, это значит, что у них проблемы с психикой. И тем более нельзя основывать решения на словах этих людей». Президент отметил, что в МОК ссылаются на то, «что Родченков честный человек, он под защитой ФБР и всё изложено в его дневниках». «Это ерунда какая-то», — прокомментировал Путин. «Это всё изложено в его дневниках? Ну и что? Когда изложено? Как написал? Всё, больше ничего нет! Царапины на этих банках… Мы же отдали это по акту, никаких претензий не было! Ничего больше нет…» — указал президент. «Мы с уважением относимся к международным организациям. Мы понимаем, что их самих запугивают, оказывают давление. Что бы они ни сказали после этих слов — так и есть! Но надо основывать свои выводы на каких-то объективных вещах. Ну, а то, что такой субъект оказался во главе нашей антидопинговой структуры — ошибка. Что уж тут делать. Я знаю, кто это сделал. Но чего уж тут говорить…» — добавил он.

13:25 Вопрос: мы все знаем, что в РФ умеют проводить крупные состязания. У нас в следующем году ЧМ по футболу. Все ждем. Путин: «У нас большой опыт проведения крупных соревнований. Кубок конфедерации прошел на самом высоком уровне. Для нас важно, что инспекторы ФИФА сопровождают подготовку. Из 12 стадионов, которые должны быть построены в 11 городах. В одном месте есть 2-х месячное отставание. Все будет сделано в срок и качественно. Меньше половины — это бюджетные расходы. Больше половины — частные.

13:26 Государственные средства будут расходоваться на подготовку инфраструктуры — дорог, аэропортов, вокзалов, так далее. Я уверен, что всё будет сделано качественно и в срок».

13:28 Путин по поводу оценки деятельности Трампа: «Не мне оценивать работу Трампа. Пусть это сделают его избиратели». Однако у Трампа есть очевидные успехи, считает президент РФ. Что-то он не смог сделать, но, может быть, еще сделает.

13:28 Вопрос от журналиста ABC о контактах с Россией представителей американского истеблишмента, в частности представителей компании Трампа. Также вопрос об оценке работы самого американского президента. Путин: «Не мне оценивать работу президента Трампа. Это должен сделать его избиратель». «Мы объективно видим достаточно серьёзные достижения. Посмотрите на рынки, как они выросли? Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике. Это значит, что они доверяют тому, что делает Трамп в этой сфере. При всём уважении к оппозиции Трампа, это объективные факторы», — указал президент, в то же время отметив, что у Трампа есть и множество не достигнутых целей «из-за известных ограничений». Говоря о налаживании отношений с Россией, Путин выразил надежду, что у Трампа надежда на их улучшение «ещё есть». «У нас много вещей, которые мы можем, объединяя усилия, делать гораздо эффективнее в интересах наших народов», — добавил Путин.

13:30 Вся история про «российский след» в американских выборах — полностью придумана для того, чтобы снизить легитимность Трампа как президента, считает Путин. И всё это «расследование» направлено против большинства американцев, против американских избирателей.

13:31 Вторая часть вопроса про связи Трампа с Россией: «Всё это придумано теми людьми, что находятся в оппозиции к Трампу, чтобы придать его работе нелегитимный характер. Для меня это даже странно! Как будто это делается без понимания того, что тем самым наносится ущерб внутриполитическому состоянию страны. Обескровливают возможности избранного главы государства. Это значит, что они без уважения относятся к избирателю». «Что, нужно запретить все контакты? Нашего посла обвиняют, что он с кем-то встречался — но это же нормальная мировая практика, когда встречаются, обсуждают перспективы развития, пытаются понять, что будет, если тот или иной человек придёт к власти. Почему это всё принимает характер какой-то шпиономании?» — задался вопросом президент. Расследование по российскому влиянию по соцсетям показало, что реклама российских фирм представлена незначительно, не сопоставима с американскими. Очевидно, что все обвинения надуманы. «Их доля в общем объёме информации ничтожна в сравнении с тем, что делают американские СМИ во всём мире и России. Это даже кажется угрозой! А где же тогда свобода слова и информации, на чём зиждется американская демократия?» — задал риторический вопрос президент.

13:32 Вопрос о денежно-кредитной политике ЦБ. Путин: Таргетирование инфляции — это правильный процесс, если мы хотим, чтобы экономика была здоровой и вызывала доверие инвесторов.

13:34 Это взвешенная политика, которой занимается ЦБ. Можно ли понять критику со стороны бизнеса. Хочется больше кредитов и по низкой ставке. Вопрос в том, чтобы процесс шел аккуратно и чтобы в экономике не возникло мыльных пузырей. Чтобы не вкладывались деньги в производство товаров и услуг, которые не обеспечены спросом. В этом году ЦБ пять раз снижал ключевую ставку. Сейчас 8,25%.

13:35 Сейчас средневзвешенная ставка для нефинансовых организаций 10,08%. Для малого бизнеса больше. Что делает ЦБ еще? Принято решение по реструктуризации банковских учреждений. Те, которые имеют генеральную лицензию — уставной капитал не меньше 1 млрд.

13:37 У нас сегодня ещё большое количество банков для экономики — 521. Нужно всё равно оздоровлять систему в интересах клиентов, чтобы в условиях колебаний мировых рынков клиенты не сталкивались с неразрешимыми проблемами. У нас по двум каналам оздоровление происходит банковской системы.

13:37 И еще на что хотел бы обратить внимание. Я слышу критику в отношении ЦБ, что ЦБ будто огосударствляет банковскую систему. ЦБ нам всем говорит — если он что-то и забирает, то с целью последующей приватизации. Мы исходим из того, что этот процесс будет идти в таком же ключе.

13:38 Владимир Путин уже 1,5 часа отвечает на вопросы журналистов.

13:41 Вопрос из Новосибирска: Сибиряки намолотили огромный урожай, но он оказался никому не нужен. Дорого везти зерно из центра страны. Аграрии терпят огромные убытки, зерно хранить негде, продают его за полцены, готовы переориентироваться и сеять что-то другое, но трудно понять, что сейчас нужно. Может быть, вернуться к системе госплана? Владимир Путин ответил, что производители зерна нуждаются в поддержке. И об этом «надо подумать». Он напомнил о субсидировании железнодорожных перевозок: «Должно быть принято решение, это должно сработать».

13:46 Журналист из «Газета.ру»: из ответов складывается ощущение, что президента некорректно информируют о ситуации в экономике. Будут ли расти налоги в 2018 году и далее? И бизнес, и граждане абсолютно уверены, что взяли власти тайм-аут перед выборами, а потом стремительный рост продолжится. Путин: «Не могу согласиться, что кто-то кого-то пытается ввести в заблуждение по поводу налогообложения. То, что растёт нагрузка, в том числе неналогового характера — это правда. Происходит это прежде всего в регионах, мы проводим проверку. В будущем надо будет создать условия, которые создадут препятствия подчас неконтролируемому росту такой нагрузки». При этом собственно налоги до конца 2018 года расти не будут, заверил он. «В целом это выдерживается. Где-то можно поспорить, но по основным видам налогов это выдерживается. Начиная с 2019 года что будет? Я говорил, что мы наметили основные тенденции развития… Но источники надо найти! И мы напряжённо думаем, какие это источники. Как и что можно было настроить в налоговой системе, чтобы это работало на генеральные цели развития стран? Какие сделать манёвры, чтобы облегчить нагрузку на те отрасли, которые предполагаем развивать усиленными темпами? Сейчас, думаю, об этом рано говорить — эта дискуссия должна быть проведена на экспертном уровне, а потом на обсуждении с бизнес-сообществом. А мы это сделаем обязательно, а не кулуарно — как и с вопросом о пенсиях», — указал президент. Однако уже сейчас нужно обратить внимание на те налоги, которые ложатся тяжёлым бременем на бизнес и граждан в настоящее время — например, капремонт или налоговые задолженности, которые возникли на протяжении многих лет, которые возникли зачастую просто из-за несовершенств налоговой системы, но касаются они 42 млн человек (в размере 41 млрд рублей), отметил Путин. «Может, кто будет ругаться на меня из либеральных оппонентов, но я считаю, что нужно освободить людей от этих выплат — и сделать это максимально дебюрократическим способом. То же самое сделать и для индивидуальных предпринимателей — это около 15 млрд рублей и касается около 3 млн человек. Начал человек бизнес, что-то не получилось, а налоги начисляли и начисляли — надо освободить от налогов подобного рода», — заявил Путин. Наконец, даже если люди пропустили платёж, нужно сделать так, чтобы люди не боялись обратиться в налоговую. «Не нужно делать налоговую систему чрезвычайно закрученной», — указал он.

13:47 Наконец, нужно списать налоги на условные доходы, которые часто возникают, например, у операторов связи и так далее. «Мы всё это сделаем в самое ближайшее время», — заключил Путин.

13:48 Читайте также: Миронов поддержал самовыдвижение Путина

13:49 Путин заявил, что люди должны жить примерно одинаково вне зависимости от региона.

13:52 На вопрос из Великого Новгорода о межбюджетных отношениях и больших долгах регионов президент России ответил так: «Мы исходим из того, что люди, где бы они не проживали на территории России, должны жить примерно в одинаковых условиях. Поэтому мы занимаемся выравниванием бюджетных доходов. Поэтому справедливым является перераспределение от регионов-доноров — таких у нас 12». Президент также заявил, что принято решение реструктуризировать кредитные задолженности субъектов РФ. «Таким регионам, как Новгородская область, будет оказана дополнительная помощь», — подчеркнул президент. Он сообщил, что таких регионов — немного, 3—4, но Новгород входит в их число. По словам Путина, дополнительная помощь будет измеряться миллиардами рублей.

13:54 Вопрос от AP: США хотят, чтобы Россия убедила КНДР сдержать свою ядерную программу. Поддерживает ли РФ санкции против КНДР? Путин: «Интересные вы ребята».

13:55 Путин в ответ на вопрос о влиянии России на КНДР: «Вы не обратили внимание, что ваши конгрессмены… они так хорошо выглядят: костюмы и рубашки, вроде умные люди… А они нас поставили в один ряд [оси зла] с КНДР и Ираном и подталкивают президента, чтобы он уговорил нас решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы. Ну, так вообще нормальные люди, нет? Это странно, за скобками здравого смысла вообще»

13:58 Мы стараемся конструктивно работать со всеми. Не надувать губы и не обижаться за непонятные нам иногда решения. Что касается КНДР, то наша позиция — мы не признаем ядерного статуса КНДР. В 2005 году с Северной Кореей договорились, что она прекращает свою ядерную программу. Через несколько месяцев США показалось мало этих договоренностей, прошли аресты счетов корейских банков. КНДР плюнула на всё и начала снова развивать свою программу. Зачем тогда подписывали и спровоцировали ее на выход? Потом Ливия и Ирак… КНДР не видит иного способа самосохранения. Сейчас доработались до того, что их ракеты достают территории США. Мы считаем что с обеих сторон нужно прекратить нагнетание ситуации.

14:00 Надо спираль закончить эту. Это опасная вещь. Даже если предположить, что США будут наносить удары даже неядерными средствами, куда будете бить? Что, ЦРУ точно знает, где и какие цели нужно поразить одним ударом? Достаточно одного пуска со стороны КНДР, чтобы последствия были катастрофическими. США уже применяли ядерное оружие против Японии, крайне необоснованно. В американском руководстве в целом идут подвижки осознания реальности».

14:02 Вопрос украинского журналиста: Беда в том, что вы не на все вопросы отвечаете! И раньше не скрывали, что отправлялись ваши люди на Донбасс. Но мы хотим вернуть своих заложников в обмен на ваших. Если вы выиграете выборы, какая позиция будет по Донбассу, по миротворцам? Журналист выступил в резких тонах, упомянул, что будто бы военные из России там устраивают «резню», а позицию Путина назвал «абсурдной». Вопрос вызывал возмущение в зале. Кроме того, к этому вопросу был присоединён вопрос о формате «Нормандской четвёртки» и о судьбе Саакашвили в будущем Украины. «Эффективность Минского формата низкая. Из-за неконструктивной позиции сегодняшней киевской власти, в первую очередь. Нет желания их реализовывать, начинать политический процесс, завершением которого стал бы особый статус Донбасса», — указал Путин.

14:03 «США, по сути, являются полноправными участниками процесса урегулирования. Вне зависимости от того, находятся ли они в рамках Нормандского формата или нет. Нужно ли их формально включать? Я не знаю, но это в любом случае не от нас зависит. Я никогда не был против этого», — указал президент.

14:06 Реагируя на слова украинского журналиста, Путин отметил, что на Донбассе происходит трагедия, и нужно смотреть прежде всего на первоисточник этой трагедии — это государственный переворот, неконституционная смена власти. «И против этого начали бороться применением вооружённых сил. Российской армии на территории Донбасса нет. Там созданы определённые милицейские формирования, которые являются самодостаточными и могут отразить любые полномасштабные акции против Донбасса. Мы считаем, что это соответствует интересам тех людей, что проживают на этой территории. Ибо в противном случае та резня, о которой вы сказали, будет осуществлена националистическими батальонами. И их ничто не остановит! Даже в случае, как мне рекомендовали некоторые иностранные партнёры, обращения в определённые правозащитные организации», — указал Путин.

14:07 Путин обсудил вопрос сотрудников ОБСЕ на Донбассе: «Мы внесли даже проект соответствующей резолюции, что силы ООН должны появиться и взять под защиту сотрудников ОБСЕ. Потом Меркель позвонила — сказала, почему это только на границе? А сотрудники перемещаются по всей территории Донбасса. Я подумал и сказал — да, ты права. Мы согласимся. И мы тут же внесли коррективу в свою резолюцию. Но теперь выясняется, что и этого недостаточно! Всё сводится к тому, что поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но Киеву нужно договариваться об этом с самим народом Донбасса. И никак иначе такие вопросы не решаются. А киевские власти уклоняются от таких контактов».

14:08 Путин отметил, что Донбасс по-прежнему обстреливают со стороны украинских формирований, и при этом отношения между регулярной армией Украины и нацбатальонами не совсем гладкие. «И это правильно, ибо армия призвана защищать население страны», — добавил он.

14:09 По поводу обмена военнопленными, что украинская сторона постоянно сама затягивает процесс: «Я ничего не передёргиваю. Вдруг сказали, что хорошо, список надо изменить — опять всё остановили. Давайте сделаем это в конце концов, и в преддверии Нового года сделать этот добрый шаг навстречу людям!»

14:10 О Саакашвили: «Это плевок в лицо украинского народа! Он теперь носится по площадям и орёт, что он украинец! На Украине что, нет настоящих украинцев? Так жалко на всё это смотреть, у меня сердце кровью обливаются».

14:12 Путин сделал экскурс в историю России: «Наши корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ. Вы можете с этим не согласиться, конечно. Но по мере развития, по мере того, что Украина, будучи близка к западным границам России, развивалась тоже соответствующим образом. Там много замечательного своеобразия — и в языке, и в культуре. В России всё это любят и считают частью собственной культуры». «В XIX веке появились люди, которые говорили, что Украина имеет право быть независимой. Ну, наверное, имеют право. Хотя для Украины это было наименее важно, ибо Украина была православная страна — тогда графы национальность даже не было в паспорте. Ну, не отличался украинец от русских, ну ничем вообще».

14:14 Президент пересказал историю расширения территории Украины в составе Российской империи и Советского Союза. И добавил, что народ Крыма теперь «определился так, как определился». По поводу желания Украины жить независимо: «Если люди решили так, так и будет. Бороться с этим бессмысленно. Но мир-то по другому пути идёт! Народы, близкие друг другу, объединяются. Как я говорил сначала, нас растащили, а потом стравили. Нужно исходить из того, что для России и Украины выгодно и продуктивно — давайте вместе об этом думать».

14:15 Вопрос про евразийский экономический союз. Путин: «Что касается ЕАЭС, это большое наше общее достижение. Критики всегда много и по любому поводу».

14:16 Цифры говорят о том, что решения были правильными и мы двигаемся в нужном всем нам направлении. Растет внутренний экспорт. Это очевидно. У нас он подрос на 29%. Причем даже и с теми странами, которые совсем недавно присоединились, отметил Путин.

14:17 Я сказал, что ВВП вырос в РФ на 1,6%, а совокупный ВВП стран — членов ЕАЭС на 1,8%. У нас меняется в лучшую сторону структура взаимного товарооборота, у нас есть основания говорить, что мы двигаемся правильно.

14:19 Но есть многочисленные изъятия из принятых общих решений. У нас есть план действий — когда мы должны перейти к полной либерализации. Есть вопрос по таможенному урегулированию, это тоже острая тема. Что мы должны сделать? Обязательно мы должны ввести — электронное декларирование перемещаемых через наши территории товаров. Важная и нужная вещь. Совместные посты. Некоторые мои коллеги считают, что это неправильно.

14:19 Но я постараюсь убедить, что нет ничего плохого в том, чтобы на наших таможнях появлялись казахские или белорусские таможенники.

14:20 Журналист из Рязани начал с просьбы: в регионе реализуется программа благоустройства населенных пунктов — он попросил не прекращать финансирования, так как это очень важно для жителей. А вопрос по поводу ЖКХ: люди жалуются на рост тарифов, падение качества. Что нужно сделать, чтобы таких жалоб не было?

14:26 Отвечая на вопрос журналиста из Ленобласти об ужасном состоянии коммунального хозяйства военных городков и об астрономических счетах за услуги ЖКХ, которые доходят до 50 тыс. руб. за квартиру в месяц, Владимир Путин заявил, что разделяет озабоченность относительно военных городков. По его словам, передача муниципалитетам военных городков от обслуживающих компаний Минобороны должна осуществляться реально, с соблюдением всех норм закона.

14:29 Отвечая на вопросы о состоянии ЖКХ, Владимир Путин отметил, что они — общие для России. «Я не считаю, что ситуация развивается позитивно. Проблем больше, чем решений. Да, кое-что поменялось, но недостаточно», — сказал Путин. Он отметил сразу несколько проблем, в числе которых — несвоевременное перечисление платежей жителей управляющими компаниями компаниям-поставщикам коммунальных ресурсов. Президент отметил, что сейчас на рассмотрении находится законопроект, который должен решить проблему. Также он сообщил о необходимости решить проблему с необоснованными начислениями: для этого УК должны не просто вернуть деньги, но и выплатить до 50% за необоснованное начисление. «Есть регулирование в росте платежа, но оно не выдерживается: есть ограничение 4%, но сейчас — 8,8%. Откуда взялось? Платежи в регионах зашкаливают — 23 с лишним процента, а временами — более 30%. Нужно вводить регулирование и по коммунальным платежам, незамедлительно».

14:30 Вопрос от китайских журналистов: Насколько исход выборов 2018 года повлияет на партнёрство России и Китая? Повлияет ли на него сиюминутные конъюнктурные соображения? И каковы перспективы развития российско-китайских отношений? «Решения, принятые последним съездом КПК, я оцениваю высоко и позитивно. Там излагается позитивная повестка дня и в отношении самого Китая, и в плане построения системы международных отношений. Это близко совпадает с нашей позицией», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что экономика Китая развивается очень высокими темпами благодаря политике Пекина. И нововведения в устав КПК говорят о том, что «Китай стремится быть стабильным и обеспечить развитие». Для России Китай — один из важнейших торговых партнёров. Более 63 млрд — самый большой торговый оборот у России именно с Китаем. Россия стремительно его наращивает после кризисной «просадки» последних лет.

14:33 Идея Нового Шёлкового пути совершенно сопрягаема с идеей ЕАЭС, указал президент. «Китай проявляет большой интерес к Северному морскому пути. Это естественно, ведь если мы обеспечим круглогодичное использование его — а я надеюсь, мы этого добьёмся быстро, — то этот путь будет целесообразнее других маршрутов. Мы будем способствовать тому, что Китай воспользовался этим преимуществом». Путин упомянул проекты, куда вошёл Китай, в зоне Арктики — в том числе завод Ямал-СПГ. «Китай — один из главных инвесторов. В этом заключается его экономический интерес, и мы будем содействовать и по другим проектам, по трубопроводному газу, по скоростному движению… Мы с удовольствием это поддержим — высокоскоростное движение в Европу через Россию. У нас сотрудничество во многих высокотехнологических областях, в космосе, авиации. Мы уверены, что движемся в правильном направлении». Что касается выборов в России, то Путин подчеркнул, что отношения с Китаем имеют общенациональный консенсус в России, поэтому обе страны останутся стратегическими партнёрами на длительную перспективу.

14:35 Вопрос от НТВ, Кондратьев: Все ждут, чем ваш новый срок будет отличаться от прежних? Путин заявил, что действующее правительство работает удовлетворительно. Но, по его словам, есть много проблем, которые требуют внимания.

14:35 «Говорить о будущих конфигурациях правительства преждевременно. Но, разумеется, предварительные идеи у меня есть», — добавил Путин.

14:39 Вопрос от польского журналиста: когда ожидать возвращения останков в Польшу (крушение президентского самолёта). Скоро будет новый доклад об этой катастрофе. Появляются сообщения, что на борту самолёта были взрывы, министр обороны указывает, что есть доказательства об этом — и якобы русские этому «посодействовали». "Мы устали от подобного блефа, просто устали. Чушь какая-то, несут несуразицу! Я тогда был председателем правительства РФ и имел опосредованное отношение… Не забывайте об этом. Во-вторых, самолёт откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Ищите у себя тогда. И, наконец, третье — не было там никаких взрывов. Изучено экспертами и с польской, и с российской стороны», — заявил Путин. «Переживали вместе с вами — нет, нужно накручивать на ровном месте! И с останками самолёта то же самое. Не нужно ничего придумывать. Если есть трагедия — то относиться к этому как к трагедии и не строить политических домыслов. Вы хотите осложнить российско-польские отношения? Ради чего? Поднять рейтинги для кого-то? Мне кажется, что наши отношения поважнее, чем текущая политическая борьба в Польше, когда используют какой-то антироссийский фактор. Повзрослейте, в конце концов! Цепляние за эти проблемы и развал российско-польских отношений не идёт на пользу Польше», — указал Путин. Президент отметил, что России «от Польши ничего не надо», и РФ хочет развивать отношения с Польшей. Зато Польша очень сильно пострадала от антироссийских санкций в экономическом плане.

14:43 Вопрос от Интерфакса: вопрос про Сирию. Какие основные препятствия мешают нормализации в Сирии?

14:44 Путин: «В Турции больше всего беженцев из Сирии, но есть и в Иордании. Решать проблему нужно. Самостоятельно Сирия вряд ли справится».

14:45 Один из главных источников терроризма — это низкий уровень образования и низкий материальный уровень. Это один из главнейших источников терроризма. Эту проблему надо решать. Сирия одна не справится. Но и Россия одна не справится.

14:45 В чем дело — послать туда в качестве полицейских именно выходцев с Северного Кавказа. Они в основном сунниты и местное население им доверяет.

14:46 Ребята вели себя мужественно и дисциплинированно. Выполняли свой долг достойно.

14:46 Необходимость поездки в Сирию для меня была понятна давно. Вопрос в том, когда мы закончим ликвидацию бандформирований.

14:48 Что является главным препятствием для окончательного решения вопроса в Сирии и борьбе с террором? Устранение исторических несправедливостей в том регионе. Очень важно, чтобы у всех участников этого процесса не было желания и соблазнов использовать радикальные группировки для достижения своих сиюминутных целей.

14:49 Создали Аль Каиду (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для борьбы с СССР, и она 11 сентября нанесла удар по Нью-Йорку. Наши летчики видят, как боевики ушли в Ирак. Говорят американским партнерам об этом, но нет никакой реакции.

14:49 Путин предложил, что этих боевиков хотят использовать для борьбы с Асадом.

14:56 Вопрос от журналиста из Воронежа: можно ли увеличить финансирование создания онкоцентров в рамках какой-нибудь федеральной программы?

14:58 Вопрос от «Комсомольской правды» о здоровье нации: за последние 10—15 лет Россия двинулась далеко вперёд, и даже в глубинке появились медицинские центры. Однако параллельно с этим прогрессом проводится оптимизация. Стали укрупнять медцентры и закрывают по всей России фельдшерско-акушерские пункты. Там, где есть дороги и санитарная авиация — это не проблема. Но что делать с остальными? Путин напомнил: «Я обозначил в начале нашей встречи здравоохранение как одно из важнейших приоритетных направлений на будущее». По его словам, немало сделано в отношении доступности центров, достигнуто снижение младенческой и материнской смертности. «У нас хорошие показатели и по снижению смертности от ДТП, сердечно-сосудистой системы, туберкулёза. Есть подвижки по онкологии, но не такие, как этого требует проблема. Софинансирование востребовано, и мы это будем обязательно делать», — указал президент. Путин согласился, что сокращения сетей зачастую не обоснованы. «При всей справедливости того, что у нас коечный фонд используется не для лечения больных, а для профилактики, при том что пребывание на койке должно сокращаться, а число людей, которые койка пропускает — увеличиваться… всё-таки далеко не всегда оправдано сокращение мест с учётом территории нашей страны», — указал он. Он уточнил, что по данным Минфина, на следующий год 1,4% будет потрачено на совокупные расходы по медицине. При этом нужно сосредоточить усилия на создание новых форм обслуживания в малых населённых пунктах. «А в пунктах, где живут меньше 100 человек, использовать передвижные пункты оказания помощи», — добавил президент.

14:59 Путин также сообщил, что дал поручение правительству увеличить количество денег на приобретение необходимого оборудования и лекарств.

14:59 Владимир Путин рассказал, что в здравоохранении сделано очень много, но предстоит и сделать многое: созданы различные центры, в том числе и перинатальные. Зафиксировано снижение и по младенческой, и по материнской смертности, по заболеваниям сердечно-сосудистой системы. «Есть подвижки по онкологии, но не такие, проблема остается высокой», — сказал президент. В то же время он отметил недопустимость сокращения сети учреждений здравоохранения, а также сообщил об увеличении финансирования здравоохранения в будущем году.

15:00 Татьяна Фельгенгауэр спрашивает о ситуации с верховенством права. Возбуждаются уголовные дела по репостам, дело Серберянникова и так далее. Не допрошен Турчак, Игорь Сечин не является в суд. Любого другого доставили бы принудительно.

15:01 Путин: Я согласен, что проблем достаточно. Что касается Сечина, то если здесь есть нарушение закона, то закон должен отреагировать. Закон здесь не нарушен ни в чём. Как полагает следствие, достаточно собранного материала и самих показаний Сечина. «Но Сечин мог бы прийти в суд», — добавил Путин.

15:09 Владимир Путин ответил на вопрос «журналиста из Мурманска», оказавшегося главой совета директоров Мурманского рыбокомбината, по вопросу развития рыбохозяйственного комплекса и соотношения рыбодобычи и рыбопереработки. Этот человек заявил, что рыбопереработчики поставлены в негативные условия последними изменениями в законодательстве. «В целом разделяю вашу озабоченность, если мы не создадим условий для переработки рыбы, это всё будет уходить за границу. Нам надо обеспечить логистику и договориться по квотам. Но резкое движение в этой сфере может подорвать добычу вообще. В целом проблема понятна, мы ею занимаемся», — сказал Путин.

15:10 Ксения Собчак спрашивает вопрос про конкуренцию на выборах. Путин: «Вы тут в качестве журналиста или кандидата?» Собчак: «Как журналист канала «Дождь». Это единственная возможность задать вам вопрос, так как в детбатах вы не участвуете». Собчак: проблема заключается в том, что оппозиционных кандидатов либо не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я чувствую это на себе. Есть Алексей Навальный, против которого создали фиктивные уголовные дела — Навальный доказал их фиктивность в Европейском суде. Но он не допускается к выборам!

15:12 По её словам, сложно представить даже агитационную продукцию. И связано это «со страхом». «Почему так происходит? Власть реально боится так честной конкуренции?», — задала вопрос Собчак. «Смысл не в том, что кто-то не созрел для чего-то, а в том, что оппозиция должна выйти с ясной, понятной людям программой позитивных действий», — отметил Путин.

15:12 «Вы идёте против всех. А это что, позитивная программа действий?»

15:13 «Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Поро… извините, Саакашвили? Вот кого вы назвали — это Саакашвили, только в российском издании. Хотите, чтобы они дестабилизировали ситуации в стране? Чтобы переживали от одного к Майдану к другому?» «Уверен, что большинство жителей России этого не хочет. И этого не допустит. А конкуренция, конечно, должна быть. И обязательно будет. Вопрос только в радикализме. Посмотрите, что делали с Occupy Wall Street? Где оно? А там оно как раз из таких Саакашвили состояло. Где они? Нет их теперь», — подчеркнул Путин.

15:13 «Уверяю вас, власть никого не боялась и никого не боится. Власть не должна быть похожей на ленивого мужика, который выковыривает капусту из своей бороды. И смотрит, как из государства олигархи вылавливают рыбку. Мы не хотим же, чтобы Россия превращалась в Украину? Не хотим. И этого не допустим», — добавил президент.

15:15 Владимир Путин уже более трёх часов отвечает на вопросы журналистов. Вопрос из Бурятии: С 1 октября действует запрет на вылов омуля, люди остались без работы. И надеяться могут лишь на пособие по безработице. Владимир Путин подчеркнул, что за экологию бороться нужно, но не надо забывать при этом о людях, которые кормят свои семьи: «Я подумаю обязательно».

15:18 Вопрос от RT: Если бы в английском языке было слово «ты», Вы бы перешли с Трампом на «ты»?

15:19 Владимиру Путину сообщили о фермере, осуждённом в Курганской области. Он приобрёл в интернете трекер GPS. Президент пообещал разобраться в вопросе.

15:20 Путин: «Мы с господином Трампом друг к другу обращаемся по именам, но скорее всего, да, перешли бы на «ты». "Мы с ним мало знакомы и мельком встречались два раза. Рабочий контакт между людьми должен быть, если они занимаются тем видом деятельности, который поручен нам избирателями».

15:22 Журналист из Иракского Курдистана спросил об отношении Путина к Иракскому Курдистану. «У вас был проведён референдум о независимости. Руководитель Курдистана заявил, что имплементация решения должна быть отложена. Потом он ушёл в отставку. А решение, что имплементация должна быть отложена, действует. Как мы должны к этому относиться? Так, что всё должно проходить в рамках действующего закона — с уважением к действующему законодательству Ирака», — указал Путин.

15:23 Президент отметил, что и с Ираком, и с курдами у России традиционно добрые доверительные отношения. «Роснефть» активно в регионе работает, и в России считают, что перспективы решения положительные.

15:24 Вопрос из Югры. Журналистка напомнила о том, что в 1960-х годах в регион приехали люди со всей страны добывать нефть. Также она передала просьбу от нефтяников Нижневартовского района, которые попросили автографа президента.

15:25 На пресс-конференции прозвучал вопрос по Байкалу. В связи с тем, что были расширены границы водоохранной зоны, люди, живущие на берегах Байкала, автоматически стали нарушителями. Они не могут приватизировать землю, дома и так далее. Речь идет о 130 тысячах человек, жителях четырех районов. Также жителей Бурятии волнует вопрос по поводу строительства третьего моста через Уду. Улан-удэнцы ждут этого 10 лет. Сменился уже и глава региона, он пытается найти средства, но республика дотационная. Сможет ли федеральный центр помочь? Владимир Путин отметил, что такие объекты всегда делаются с участием федерального центра. Он обещал обсудить тот вопрос с главой региона. Что касается расширения водоохранной зоны. «Я говорил, что нужно бороться за экологию», — сказал президент. Но, по его словам, это нужно делать в рамках здравого смысла, чтобы люди не страдали.

15:25 Вопрос про месторождения и Сечина от Ведомостей.

15:26 Путин: «Имя этому решению не Сечин, а Новак Александр Валентинович. Такие решения принимаются не с потолка и после обсуждения в правительстве и анализа рентабельности скважин».

15:26 Минэнерго и Миэконоразвития готовят эти решения.

15:27 О деле курганского фермера — многодетного отца — ИА REGNUM ранее рассказывало. Напомним, мужчина купил GPS-трекер для слежки за коровами. Его обвинили в незаконном обороте специальных технических средств. Гражданину грозило до четырёх лет лишения свободы. Ранее по теме: Слежка за коровами: курганскому фермеру грозит срок

15:29 Журналист из Афганистана спросил Путина о разговоре с Трампом — о росте террористических и наркотических угроз в регионе. Какова оценка усилий США в Афганистане? «Это направление, где мы могли бы объединять усилия в совместной работе. Усилия могли бы быть более эффективными. И мы видим возрастающую угрозу в Афганистане со стороны международных террористов, их формирования занимают всё больше территорий на севере — на границе с бывшими республиками Советского Союза. Безусловно, это вызывает обеспокоенность», — указал Путин.

15:29 Россия будет внимательно следить за этими процессами и понимает, что Кабул нуждается в международной поддержке. Это учитывается и при подготовке кадров Вооружённых сил, в поставках техники, подчеркнул Путин.

15:30 «Эта территория, к сожалению, где больше всего производится наркотиков, в том числе и тяжёлых, и это поставляется на российский рынок. Мы готовы сотрудничать над преодолением этих трудностей», — указал президент.

15:31 Вопрос о защите не рождённых «детей».

15:31 «Будет ли помощь некоммерческим организациям, в том числе таким, кто борется за жизнь?» — спросили президента.

15:33 Путин заявил, что решение об аборте в современном мире в подавляющем большинстве принимается самой женщиной.

15:34 Есть опасения, что в случае тотального запрета будут махровым цветом расти криминальные аборты. Практика других стран, что женщины уезжают делать аборты за границу. Наносится колоссальный ущерб женскому здоровью. Резко повышается смертность. Нужно быть аккуратным и взвешенным и исходить из морально-этических норм, которые сложились в обществе.

15:35 Путин отметил, что нужно поддерживать организации, которые помогают молодым матерям.

15:36 Президент напомнил о введении ежемесячной денежной выплаты. Она составит 10 523 рубля, а в 2020 году — 11 143 рубля. Средства материнского капитала можно будет получать и тратить в виде ежемесячной денежной выплаты, использовать для оплаты услуг в сфере дошкольного образования.

15:39 Вопрос журналистки из Грозного по поводу работы, организованной главой Чеченской республики по помощи детям, оказавшимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке. «Работа правильная, она важна, и никаких сомнений быть не может», — заявил Путин. «То, что Кадыров делает, очень благородное дело. Дети, когда выезжали в зону конфликта, не могли на это (повлиять). Поэтому он всё правильно делает, и мы его поддерживаем», — подчеркнул он.

15:44 Вопрос от Примамедиа (Приморский край, Владивосток): Хотелось бы попросить вас о сохранении тех самых 19 тысяч гектаров пригородной зоны, где сейчас по новому генеральному плану планируется строительство коттеджей. Коттеджи уже построены, а сейчас они хотят просто их узаконить. А там живет 30 тыс. детей! Посодействуйте, пожалуйста, в решении этого вопроса. Там краснокнижные деревья, зеленый пояс города. Мы задыхаемся, дети задыхаются!

15:46 Президент отметил, что во-первых, программа по ДВ-гектарам развивается неплохо. Уже 120 тыс. заявок, 33 тыс. заключено договоров. «Мы разрешили приобретать гектары не только дальневосточникам, но и всем жителям РФ. Владивосток сделал большой скачок в развитии. Это и новый аэропорт, и университет, и два шикарных моста. Что касается проблемы, о которой вы упомянули, она, видимо, действительно имеет место быть. Часто под видом выполнения закона о ДВ-гектаре пытаются какие-то свои вопросы решать. Приморье далеко, есть проблема глубокой криминализации региона. Будем решать. По поводу ситуации, о которой вы сказали — будем разбираться, будем решать», — отметил Путин.

15:49 Вопрос: малый и средний бизнес не знает о возможностях, которые им даёт ЕАЭС. Путин: Идея создания Евразэс и ЕАЭС принадлежит президенту Казахстана. Она возникла задолго до сложностей санкций. Много возникает конкурентных преимущств у каждой из наших стран, если мы объединяем усилия. Рост ВВП стран ЕАЭС — 1,8%, выше, чем в РФ. Это объективные данные, внутрення торговля выросла — это факт.

15:51 Вы говорили, что у людей недостаточно информации — так и есть. Что сделать, чтобы преодолеть эти сложности и дать людям возможности смотреть шире? Надо переходить на современные технологии. У нас есть телеканал «Мир», он работает достаточно интересно. Мы вырабатываем общие алгоритмы не только в сфере торговли нефти и газом, но и в сфере информационных технологий. На этом пути мы сможем преодолеть названные вами сложности.

15:52 Путин поздравил всех с наступающим Новым годом, извинился перед журналистами за то, что не смог ответить на все вопросы, и пообещал, что сможет пообщаться с ними позже в каком-либо альтернативном формате. «Позвольте выразить надежду, что мы с вами будет конструктивно сотрудничать и в следующем году», — завершил своё выступление президент России.